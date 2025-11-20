Le Havre. L'artiste Mascarade se confie dans un livre, entre drogue, alcool et l'art

Mascarade, de son vrai nom Alexandre Delaunay, est un artiste connu de la place havraise. Le grand public connaît ses œuvres colorées, notamment des vues du Havre. Il a percé lors des 500 ans du Havre.

A 36 ans, il sort un livre confidences Mascarade, coulisses. Il y raconte son enfance et ses difficultés avec le milieu scolaire. Solitaire, c'est l'art qui donnera un sens à vie, à commencer par le théâtre. A l'adolescence, la découverte du graff sera une véritable révélation. Mais la vie de Mascarade ne s'est pas faite sans embûche. L'artiste est tombé dans les addictions, drogue et alcool.

L'art a sauvé sa vie

Livre confidences de Mascarade. - Gilles Anthoine

Mascarade a surmonté les épreuves de la vie grâce à sa famille et sa passion pour l'art. "Le graffiti et la peinture ont été pour moi une bouée de sauvetage." C'est ce qu'il a voulu montrer dans ce livre. L'artiste aime partager son travail avec des interventions régulières dans les écoles et les hôpitaux. Un vrai message d'espoir. "Tous les jours, tout le temps, ma passion m'a envahi et m'a sauvé. Avec ce livre, je vous partage les coulisses, cachées derrière mes œuvres. J'ai mis plus d'intime dans ces pages que dans n'importe lequel de mes dessins."

Mascarade, coulisses, d'Alexandre Delaunay, est en vente au prix de 14 euros à la librairie La Galerne du Havre. Il y sera d'ailleurs en dédicace samedi 22 novembre à 16h.