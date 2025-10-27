Piscine de Port-Jérôme. Après trois ans de fermeture, les nageurs retrouvent le bassin extérieur

En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Loisir. Le bassin extérieur du centre aquatique de Port-Jérôme-sur-Seine rouvre, lundi 27 octobre, après presque trois ans de fermeture. D'importants travaux ont été menés pour permettre des économies d'énergie et des usages à la fois ludiques et sportifs.

Publié le 27/10/2025 à 10h09 - Par Célia Caradec
Le bassin extérieur de la piscine de Port-Jérôme-sur-Seine rouvre ce lundi 27 octobre. - Caux Seine Agglo

Si la météo est un peu fraîche, nul doute que les habitués s'y frotteront quand même. Au centre aquatique intercommunal de Port-Jérôme-sur-Seine, ce lundi 27 octobre marque la réouverture du bassin extérieur, qui était inaccessible depuis la fin 2022.

D'abord décidée dans le cadre de la crise énergétique, cette fermeture s'est prolongée pour permettre de rénover entièrement le bassin, victime en outre d'écoulements d'eau. Cuve en inox, couverture thermique, système de filtration à la roche volcanique, pilotage de la température et du remplissage à distance… Divers aménagements ont été réalisés pour permettre des économies d'énergie, jusqu'à "41% par rapport aux consommations précédentes", selon Caux Seine Agglo. 

Bientôt homologué pour la compétition

Le bassin, qui comprend désormais quatre lignes d'eau de 50m et deux de 25m, intègre aussi une nouvelle aire de jeux aquatique de 100m², une tyrolienne et un mur d'escalade, accessibles pendant l'été. Il est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite et "bénéficie également d'une pré-homologation pour accueillir des compétitions départementales", indique la communauté d'agglomération.

Le montant des travaux s'élève à 3,71 millions d'euros, financés par Caux Seine Agglo mais aussi l'Agence nationale du sport, le Département de la Seine-Maritime, la Région Normandie et l'Etat, soit 67% de subventions.

Pratique. Pendant les vacances scolaires, le centre aquatique est ouvert de 10h à 18h40, du lundi au vendredi (fermeture du bassin d'apprentissage de 12h à 14h). Ouvert aussi samedi 1er novembre (voir les horaires des différents bassins sur piscines.cauxseine.fr) et dimanche 2 novembre de 9h à 12h40. Tarif plein : 4,35€.

