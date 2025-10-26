Falaise. Le char situé devant le Mémorial des civils a été dégradé

Stupeur à Falaise samedi 25 octobre. Des dégradations ont été constatées sur le char situé devant l'entrée du Mémorial des civils, racontant l'histoire de la population pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le directeur de l'établissement, Emmanuel Thiébot, qui a partagé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Des tags sur l'OTAN et l'UE

Installé ici en 2019 ce char Sherman avait été décoré par Jef Aérosol, devenant ainsi une véritable œuvre d'art. Sur ces tags visibles depuis hier, on peut y distinguer le dollar américain, les inscriptions OTAN et UE, pour Union européenne, ou encore USA.