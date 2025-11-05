En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. La justice a tranché, un magasin Centrakor peut enfin s'implanter dans cette commune

Economie. Après plusieurs recours formulés devant la justice, le permis de construire délivré par le maire de Falaise est bien jugé comme légal. Un magasin Centrakor pourra s'installer dans la zone Expansia, annonce la Ville ce mercredi 5 novembre.

Publié le 05/11/2025 à 18h18 - Par Lilian Fermin
Calvados. La justice a tranché, un magasin Centrakor peut enfin s'implanter dans cette commune
Centrakor pourra bien s'installer à Falaise, annonce la municipalité ce mercredi 5 novembre. - Illustration - Serge Couasnon

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un sujet facteur de crispations à Falaise depuis plusieurs années. Ce mercredi 5 novembre, la Ville affirme que d'un point de vue juridique, plus rien ne s'oppose à l'installation de l'enseigne Centrakor au sein de la zone Expansia. 

Un permis de construire délivré

En juin 2023, le maire Hervé Maunoury, qui vient d'annoncer se présenter aux municipales 2026, délivrait un permis de construire. Celui-ci valait autorisation d'exploitation commerciale afin de créer un équipement commercial de l'enseigne Centrakor. 

Plusieurs recours avaient été formulés par des opposants au projet, des commerçants voisins. "Le Conseil d'Etat a rejeté le 14 octobre et le 4 novembre par décision les deux pourvois, formés contre l'arrêt de la cour administrative de Nantes de février 2025", explique la municipalité. Ainsi, les décisions mettent fin aux recours, et les feux sont désormais au vert pour l'implantation de Centrakor dans la zone.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. La justice a tranché, un magasin Centrakor peut enfin s'implanter dans cette commune
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple