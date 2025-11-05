Calvados. La justice a tranché, un magasin Centrakor peut enfin s'implanter dans cette commune

C'est un sujet facteur de crispations à Falaise depuis plusieurs années. Ce mercredi 5 novembre, la Ville affirme que d'un point de vue juridique, plus rien ne s'oppose à l'installation de l'enseigne Centrakor au sein de la zone Expansia.

Un permis de construire délivré

En juin 2023, le maire Hervé Maunoury, qui vient d'annoncer se présenter aux municipales 2026, délivrait un permis de construire. Celui-ci valait autorisation d'exploitation commerciale afin de créer un équipement commercial de l'enseigne Centrakor.

Plusieurs recours avaient été formulés par des opposants au projet, des commerçants voisins. "Le Conseil d'Etat a rejeté le 14 octobre et le 4 novembre par décision les deux pourvois, formés contre l'arrêt de la cour administrative de Nantes de février 2025", explique la municipalité. Ainsi, les décisions mettent fin aux recours, et les feux sont désormais au vert pour l'implantation de Centrakor dans la zone.