Bien-être. Insomnie : ces trois fruits qui favorisent un sommeil naturel

Société. Et si la solution à vos nuits agitées se trouvait dans votre corbeille à fruits ? Certains aliments, grâce à leurs nutriments apaisants, peuvent aider le corps à se détendre et à retrouver un sommeil plus réparateur.

Publié le 21/10/2025 à 12h10 - Par Aline
Bien-être. Insomnie : ces trois fruits qui favorisent un sommeil naturel
Cerises, kiwis, raisins… trois alliés gourmands pour des nuits plus sereines. - Illustration

Difficultés d'endormissement, réveils nocturnes ou nuits trop courtes… L'insomnie touche de plus en plus de personnes, souvent épuisées de ne pas "trouver le bouton off". Le stress, les écrans, les repas trop copieux ou encore un rythme de vie irrégulier peuvent dérégler notre horloge interne. Pourtant, quelques ajustements simples comme soigner son environnement, adopter un rituel calme ou encore prêter attention à son alimentation, peuvent faire toute la différence.

Les cerises acidulées, alliées de vos nuits

Riches en mélatonine, l'hormone du sommeil, les cerises acidulées, notamment celles de Montmorency, aident à s'endormir plus vite et à dormir plus profondément. En jus ou fraîches, elles sont parfaites avant le coucher.

Le kiwi, un petit fruit aux grands effets

Plein de vitamines et d'antioxydants, le kiwi favorise la détente et améliore la qualité du sommeil. Une ou deux tranches avant d'aller au lit peuvent suffire à retrouver des nuits plus sereines.

Le raisin, douceur du soir

Naturellement source de mélatonine, le raisin frais aide à réguler le rythme veille-sommeil. Léger et gourmand, il se déguste idéalement en fin de soirée pour un moment apaisant.

Pour un vrai moment de détente, associez ces fruits à un dîner léger et à un rituel apaisant, entre lumière tamisée, respiration profonde et musique douce, et retrouvez enfin le chemin du sommeil.

Bien-être. Insomnie : ces trois fruits qui favorisent un sommeil naturel
