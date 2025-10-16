Bien-être. Respirez et essayez le slow living : vivre mieux en vivant moins vite

Le slow living, c'est l'art de lever le pied dans un monde qui va beaucoup trop vite. Né en Italie dans les années 80, ce mode de vie prône un retour à l'essentiel : vivre plus doucement, en pleine conscience, loin du stress et des injonctions de productivité. On arrête de courir après le temps et on réapprend à apprécier les petits plaisirs simples. Cela peut être aussi basique que préparer un plat maison en prenant le temps, lire quelques pages d'un bon livre enroulé dans un plaid, marcher tranquillement dans la rue au lieu de se dépêcher, écouter de la musique en buvant une tisane ou bien savourer un dîner sans téléphone avec ceux qu'on aime.

Plus qu'un simple mode de vie, c'est une façon de rééquilibrer nos journées, souvent trop chargées et dictées par l'urgence. Chaque geste compte. Ce qui importe, c'est de créer une routine douce et réaliste, qui nous permette de nous reconnecter à nos besoins, à nos sensations et surtout à ce qui nous fait du bien.

Vivre slow, même chez soi

Adopter la lenteur, c'est aussi repenser l'espace qui nous entoure. Exit les intérieurs surchargés, place à une ambiance épurée et chaleureuse. Bois, lin, teintes douces et lumière tamisée deviennent les alliés d'un chez-soi apaisant, dans lequel on prend plaisir à passer du temps. Une déco simple, naturelle et pensée pour se sentir bien, tout simplement.

Le slow living n'a pas de recette unique : à chacun de composer son propre tempo, selon ses envies et son mode de vie.