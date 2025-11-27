En ce moment 12 to 12 (PI) SOMBR
Bien-être. "Kneeling jump squat" : le test viral qui prétend deviner votre âge biologique

Société. Le "kneeling jump squat" cartonne sur les réseaux sociaux en promettant de révéler votre âge biologique. Un test ludique et impressionnant mais qui mérite d'être remis en perspective.

Publié le 27/11/2025 à 17h28, mis à jour le 27/11/2025 à 17h29 - Par Aline
C'est quoi le "kneeling jump squat" qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui est censé révéler votre âge biologique ? On vous dit tout sur "Tendance Ouest" ! - Illustration

Le kneeling jump squat consiste à partir à genoux, assis sur les talons, avant de se propulser d'un seul élan pour atterrir en position de squat, avant de se relever. Ce geste explosif, largement partagé sur TikTok et Instagram, est censé mesurer mobilité, équilibre et puissance : trois qualités souvent associées à la jeunesse physique. Selon la tendance, réussir ce saut serait le signe que votre condition se rapproche de celle d'une personne de moins de 30 ans. Mais la réalité est évidemment plus nuancée.

Un test ludique… mais loin d'un indicateur médical

Aucun spécialiste du mouvement ni expert en santé n'a validé ce défi comme un véritable outil d'évaluation biologique. Réussir ou rater ce saut dépend surtout de l'entraînement, de la souplesse, de la technique… et parfois juste de la confiance. Le défi reste néanmoins un bon moyen de s'amuser, de tester son explosivité et, pour certains, de se motiver à bouger davantage.

En résumé : un jeu sportif viral, amusant à essayer si vous n'avez pas de douleurs au genou ou au dos mais certainement pas un verdict sur votre âge réel.

