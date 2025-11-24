Bien-être. Confort, style et liberté : le poncho s'impose dans nos dressings

Issu des traditions andines, le poncho traverse les époques sans perdre son aura. Longtemps associé aux looks bohèmes ou ethniques, il s'impose aujourd'hui comme un indispensable des collections automne-hiver. Les créateurs le déclinent désormais dans des versions urbaines, minimalistes ou couture, capables de s'adapter à toutes les silhouettes et à tous les modes de vie.

Pourquoi on l'adore

Confort absolu : ample et fluide, il offre une liberté de mouvement incomparable et enveloppe le corps avec douceur.

Polyvalence stylistique : il se porte aussi bien sur un jean qu'une robe longue, avec des bottines ou des baskets.

Effet silhouette : il structure le haut du corps, affine la ligne et camoufle subtilement les rondeurs, parfait pour les superpositions de saison.

Comment le porter ?

Vous pouvez l'associer à un pull col roulé, et des bottines en cuir pour un look simple mais raffiné. Si vous voulez un côté bohème, misez sur une robe fluide, un chapeau et des bottes à talons. Vous pouvez aussi le porter en superposition sur une veste en jean ou un blouson en cuir pour un look plus urbain.

Cet hiver, le poncho ne sert pas seulement à nous tenir chaud : il affirme un vrai style. Confortable, enveloppant et plein de personnalité, il s'impose comme la pièce idéale pour celles et ceux qui veulent allier bien-être, liberté et élégance au quotidien.