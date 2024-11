Orne. Bien-être, parfums, outils... Du neuf chez vos commerçants

Un salon de bien-être

dans une ancienne mairie

Installé à Saint-Pierre-des-Nids,

le salon a déménagé à Cerisé.

Aurélie Albanese réalise massages et soins

dans la mairie inoccupée de la commune.

Installée depuis 2016 à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne), Aurélie Albanese a décidé de bousculer son quotidien, en déménageant sa Maison de bien-être Cocoon'Emoi à Cerisé, près d'Alençon.

Non seulement elle devient l'unique commerçante de la commune, mais elle fait également renaître l'ancienne mairie inoccupée depuis plus de 20 ans. Un bâtiment dont elle est tombée sous le charme en passant devant. La petite maison n'était pourtant ni à vendre, ni à louer et aucun projet ne pointait à l'horizon. Mais après avoir échangé avec le maire du village Patrick Cousin sur son projet, elle a été accueillie à bras ouverts. Il a été convenu à l'unanimité au conseil municipal, qui s'est réjoui de l'arrivée d'Aurélie Albanese et de son dynamisme, de faire des travaux pour qu'elle puisse s'y installer au plus vite.

Depuis l'ouverture du salon Cocoon'Emoi le mardi 1er octobre, la praticienne propose des massages du corps et des soins du visage pour apporter détente et relaxation.

A l'approche de Noël, il est possible d'acheter une carte-cadeau sur le site Cocoon'Emoi ou sur ses réseaux sociaux. Le salon du 10 rue Fleury à Cerisé est ouvert de 9h30 à 18h le lundi, mardi et jeudi, et jusqu'à 13h le vendredi et le samedi.

Les massages et soins se font sur rendez-vous. Réservations au 07 50 03 43 62.