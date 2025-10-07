Rouen. La rue Beauvoisine totalement métamorphosée

La piétonnisation et la végétalisation de la rue Beauvoisine, ont été inaugurées, mardi 7 octobre, après deux ans de travaux. Ce "petit village" au centre de Rouen s'est métamorphosé grâce à ces travaux. Les commerçants et les habitants peuvent désormais se réapproprier la rue.

Une rue totalement transformée

La rue Beauvoisine est l'axe nord-sud le plus ancien de Rouen. Une rue historique, qui avant ces travaux était en train de dépérir. "Certains commerçants étaient en difficulté, l'aménagement au sol n'était pas terrible, c'était même dangereux car les voitures descendaient vite", explique Nicolas Mayer-Rossignol, maire de la ville de Rouen, pour qui il y avait urgence.

L'Avant et l'Après des travaux concernant le bas de la rue Beauvoisine. - Métropole Rouen Normandie

La rue a été piétonnisée et végétalisée grâce à ses 61 jardinières actuelles et des pergolas destinées à accueillir des plantes grimpantes. Il convient de rappeler que la plantation d'arbres n'est pas envisageable dans cette rue en raison de ses conduits souterrains. Même si les plantations doivent attendre jusqu'à la Sainte-Catherine en novembre, ces travaux donnent à la rue une atmosphère de "village de vacances, dans le Sud où on se balade. Il manque juste le soleil", plaisante Mélanie Prevel, gérante de l'imprimerie située rue Beauvoisine.

Une rue élargie, plus lumineuse grâce à ses pavés en granit gris du Portugal qui habillent la rue, permettant "aux passants de s'arrêter, de flâner en regardant les commerces", selon Colette Corblin, fondatrice de La Galerie de l'Angle, établie au 50 rue Beauvoisine. "Les passants redécouvrent la rue et s'émerveillent devant les façades et les commerces qu'ils n'avaient pas vus", souligne Emilie Daudin, propriétaire du café Standard et résidente de la rue.

Des travaux finalement peu contrariants

Bien que ces travaux aient pu causer des désagréments visuels et sonores pour les habitants et les commerçants, les personnes sur le chantier on été "au top, pour ne pas qu'on soit trop impactés au quotidien, explique Mélanie Prevel, ils étaient empathiques et à l'écoute." Une super équipe pour les travaux mais aussi des habitants fidèles, ajoute Emilie Daudin, "la fois où j'ai eu le plus de monde dans mon café c'est lorsqu'ils ont effectué une tranchée dans la rue. Les habitants sont venus, ils soutiennent beaucoup leurs commerces de quartier".

Une rue dynamique grâce à ses commerçants

Les commerçants, artisans et artistes du quartier Beauvoisine se rassemblent avec l'Association Beauvoisine où chacun, s'il le peut, décore sa boutique et sa vitrine en fonction des saisons et des thèmes comme c'est le cas ce mois-ci avec Octobre Rose.