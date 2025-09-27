Enlèvement de Lucie, 12 ans, dans l'Orne. Le suspect également soupçonné de viol

Du nouveau dans l'affaire de l'enlèvement de la fillette de 12 ans dans l'Orne. Selon l'AFP, l'homme de 34 ans interpellé jeudi 25 septembre en Loire-Atlantique pour l'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans dans l'Orne, est également soupçonné de viol, a annoncé vendredi 26 septembre le parquet d'Argentan, qui a prolongé sa garde à vue.

• A lire aussi. Kidnapping. Charles Foury : habitant de Vire, il est au cœur de l'affaire Lucie, avec un profil déjà marqué par la violence

L'homme poursuivi pour viol sur mineur de moins de 15 ans

Selon l'AFP, l'homme de 34 ans, déjà condamné pour des faits de violences, avait été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur, avait annoncé jeudi 25 septembre le procureur de la République d'Argentan, Christophe Bogliolo. Le trentenaire est désormais également poursuivi pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, sollicitation d'un mineur pour diffuser son image à caractère pornographique, corruption de mineur ou conduite sans permis notamment, a indiqué vendredi 26 septembre le parquet dans un nouveau communiqué. Le parquet d'Argentan indique s'être dessaisi de l'affaire au profit du celui de Caen, qui dispose d'un pôle de l'instruction compétent pour ce genre d'affaires.

Le suspect arrêté

Toujours selon l'AFP, le suspect, ami du père de la jeune Lucie, avait été arrêté jeudi 25 septembre en fin d'après-midi à Montbert en Loire-Atlantique grâce à un signalement dans une supérette, quelques heures après le déclenchement d'une alerte enlèvement. La jeune fille, avec laquelle il entretenait "des relations", se trouvait à ses côtés et a été retrouvée saine et sauve. Elle a été prise en charge à Nantes "en qualité de victime", en présence de ses parents, a précisé le parquet. Le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché jeudi vers 15h après la disparition la veille à Dompierre (Orne) de la mineure, prénommée Lucie. Un important dispositif de recherches, avec notamment 120 gendarmes des Pays de la Loire, un hélicoptère et un drone, dans le cadre d'un "plan Epervier", selon la gendarmerie, a été mis en place.

Avec AFP.