Santé. Perte de poids, bonne santé et vinaigre de cidre : la vérité derrière le mythe qui a trompé le monde entier

Originaire de Normandie, terre de vergers et de pommes, le vinaigre de cidre est depuis des siècles au cœur de la culture gastronomique et agricole régionale. S'il est apprécié pour son goût et ses usages culinaires, il a aussi été entouré d'une aura "santé" qui séduit autant qu'elle interroge.

Une étude virale finalement retirée par la revue scientifique BMJ

L'étude incriminée, publiée dans BMJ Nutrition, Prevention & Health, affirmait que consommer chaque jour du vinaigre de cidre aidait à perdre du poids. Rapidement relayée par les médias, les influenceurs et des millions d'internautes, elle a nourri l'idée que ce produit naturel pouvait être une arme minceur miracle.

Mais face aux critiques de chercheurs, l'éditeur de la revue a lancé une enquête. Verdict : de multiples erreurs statistiques et des résultats impossibles à reproduire. L'étude a donc été purement et simplement retirée, comme le confirme Le Parisien.

Influenceurs, réseaux sociaux et Netflix : quand la fiction dépasse la réalité

Le succès fulgurant de cette étude s'explique aussi par son relais sur les réseaux sociaux. Des influenceurs très suivis, comme Jessie Inchauspé alias Glucose Goddess, ont popularisé l'idée. Netflix a même surfé sur la tendance en lançant en 2024 la série "Apple Cider Vinegar", inspirée de deux influenceuses australiennes connues pour avoir diffusé de fausses informations santé.

Une preuve supplémentaire que la frontière entre réalité scientifique et récit digital est de plus en plus fine.

Des mises en garde sur la santé

Si le vinaigre de cidre reste un produit naturel et typique de Normandie, les experts appellent à la prudence. Consommé en excès, il peut abîmer l'émail des dents ou irriter l'estomac. La nutritionniste australienne Rosemary Stanton rappelle que "nous devons rester sceptiques face à tout ce qui semble trop beau pour être vrai".

Un produit normand qui garde son authenticité

Au-delà des polémiques scientifiques et des buzz médiatiques, le vinaigre de cidre continue de refléter l'identité de la Normandie. Sa richesse culinaire, ses usages traditionnels et son lien fort avec le terroir normand ne sont pas remis en cause. La science invalide son effet "minceur miracle", mais pas son rôle dans l'art de vivre normand.