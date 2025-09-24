Cherbourg. De la listéria détectée dans du poisson servi dans un lycée : l'établissement appelle à la prudence

Vendredi 19 septembre, l'entreprise morbihannaise Cité Marine a rappelé un lot de filet de cabillaud dans lequel la listéria monocytogène a été détectée. 150 portions du lot concerné ont été servies mardi 16 septembre à Cherbourg au lycée Alexis de Tocqueville.

• A lire aussi. Santé. Après le rappel massif de fromages, un malade identifié et hospitalisé en Normandie, deux morts en France

Appel à la prudence

Les élèves, leurs parents et les professeurs ont été appelés à la prudence : "La consommation d'un produit contaminé par la listeria monocytogène peut entraîner des symptômes de fièvre, des maux de tête et des troubles digestifs qui apparaissent de quelques jours à plusieurs semaines après l'ingestion", rappelle Fabrice Rodriguez, le proviseur du lycée, dans un mail.