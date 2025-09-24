En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. De la listéria détectée dans du poisson servi dans un lycée : l'établissement appelle à la prudence

Santé. Les parents d'élèves du lycée Alexis de Tocqueville ont été appelés à la prudence : la listéria a été détectée dans un lot de poisson servi à la cantine mardi 16 septembre.

Publié le 24/09/2025 à 16h37 - Par Soline Grellier
Cherbourg. De la listéria détectée dans du poisson servi dans un lycée : l'établissement appelle à la prudence
La listéria a été détectée dans un lot de poisson servi aux élèves du lycée Alexis de Tocqueville le 16 septembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Vendredi 19 septembre, l'entreprise morbihannaise Cité Marine a rappelé un lot de filet de cabillaud dans lequel la listéria monocytogène a été détectée. 150 portions du lot concerné ont été servies mardi 16 septembre à Cherbourg au lycée Alexis de Tocqueville.

A lire aussi. Santé. Après le rappel massif de fromages, un malade identifié et hospitalisé en Normandie, deux morts en France

Appel à la prudence

Les élèves, leurs parents et les professeurs ont été appelés à la prudence : "La consommation d'un produit contaminé par la listeria monocytogène peut entraîner des symptômes de fièvre, des maux de tête et des troubles digestifs qui apparaissent de quelques jours à plusieurs semaines après l'ingestion", rappelle Fabrice Rodriguez, le proviseur du lycée, dans un mail.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. De la listéria détectée dans du poisson servi dans un lycée : l'établissement appelle à la prudence
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple