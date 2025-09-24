En ce moment Nous on sait Pierre GARNIER
[Vidéo + photos] Saint-Lô. 50 pompiers mobilisés et 40 personnes évacuées d'un immeuble en feu

Sécurité. Les pompiers sont intervenus en nombre, mercredi 24 septembre à Saint-Lô, pour un feu d'appartement qui s'est propagé à d'autres logements.

Publié le 24/09/2025 à 14h34 - Par Thibault Lecoq
[Vidéo + photos] Saint-Lô. 50 pompiers mobilisés et 40 personnes évacuées d'un immeuble en feu
Un incendie s'est déclaré mercredi 24 septembre dans un immeuble de Saint-Lô. Les pompiers sont sur place.

Vers 12h30 mercredi 24 septembre à Saint-Lô, un feu a pris dans un appartement du rez-de-chaussée d'un immeuble avec 54 logements sur sept niveaux. L'appartement était totalement embrasé à l'arrivée des secours et le feu se propageait vers les étages supérieurs. Deux autres niveaux ont brûlé et l'ensemble du bâtiment a souffert des fumées.

Une recherche de victimes

Une quarantaine de personnes ont été évacuées, notamment avec les échelles des pompiers pour les étages supérieurs. Deux personnes sont légèrement blessées. L'incendie est maîtrisé avec l'aide d'une cinquantaine de pompiers et en cours d'extinction. Une recherche est en cours pour vérifier qu'il n'y a pas de victimes dans les appartements. Les analyses sont en cours pour savoir s'il faut reloger tout le monde.

