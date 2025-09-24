Flottille vers Gaza. Des bateaux visés par des attaques de drones, dont celui où se trouve le Normand Noé Gauchard

Plusieurs Normands ont embarqué à bord des différents navires qui constituent la Global Sumud Flotilla, en route vers Gaza afin de briser le blocus imposé par Israël. La députée de Seine-Maritime LFI Alma Dufour, ou encore l'eurodéputée caennaise Emma Fourreau font partie du convoi.

Une tentative d'intimidation

Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 septembre, certains bateaux ont été visés par des explosions de drones. "De nombreux drones survolent la flottille depuis 1h. Au moins cinq explosions au-dessus des bateaux. La radio a été piratée. Nous sommes au large de la Grèce, et l'intimidation continue : nous poursuivons notre chemin", écrivait sur ses réseaux sociaux Emma Fourreau vers 0h20.

Plus tard dans la nuit, elle explique dans une courte vidéo que le Zefiro, navire sur lequel a embarqué Noé Gauchard, son assistant parlementaire, mais aussi candidat aux dernières élections législatives face à Elisabeth Borne, avait lui aussi été visé par une explosion. "Le foc est cassé. On compte sur votre mobilisation, Israël engage une guerre psychologique contre la Flottille", décrit l'élue.

Au total, onze attaques auraient été recensées.