Législatives 2022 - Calvados. Elisabeth Borne élue dans la sixième circonscription

Dimanche 19 juin a eu lieu le second tour des élections législatives.

Dans la sixième circonscription du Calvados (Vire-Evrecy), c'est la Première ministre et candidate pour la majorité présidentielle Elisabeth Borne qui a été élue avec 52,46 % % des voix, devant le représentant de la Nupes Noé Gauchard qui, lui, a obtenu 47,54 % des suffrages exprimés. Comme annoncé en amont par la cheffe du gouvernement, c'est Freddy Sertin, son suppléant, qui siégera à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a 61 ans. Elle a été présidente de la RATP mais aussi ministre des Transports, de la Transition écologique et solidaire et du Travail sous le premier mandat d'Emmanuel Macron.

Dans cette circonscription, le taux de participation était de 50,34 %.

