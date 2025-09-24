Bessin. Tronçonneuse, appareil à raclette, vélos… Des objets à emprunter gratuitement dans une objethèque

Le concept est calqué sur celui d'une bibliothèque. Au tiers-lieu L'Arbre, installé à Commes, entre Port-en-Bessin et Bayeux, une objethèque est en cours de réalisation depuis deux ans maintenant. Une ancienne grange a été réaménagée au cours d'un chantier participatif, et désormais, il faut la remplir d'objets que chacun pourra emprunter. Hier, mardi 23 septembre, la grande collecte a été lancée.

Partager ce dont on ne se sert pas ou plus

"On souhaite avoir plus de 300 objets d'ici deux ans", affirme Aurélien Marie, coordinateur. "Taille-haie, tronçonneuse, appareil à raclette, vélo, sacoches de vélos… On cherche des choses diverses, dans le domaine du bricolage, de la puériculture, cuisine, loisir, multimédia…"

Pour ce faire, l'association, qui regroupe 120 bénévoles, attend des dons d'objets dormant dans des placards. "En moyenne, les gens pensent avoir une cinquantaine d'objets d'électroménagers chez eux, mais en réalité, ils en ont 99, dont une dizaine ne sert jamais, on va essayer de les récupérer."

Voici à quoi devrait ressembler l'objethèque de Commes, dans le Bessin.

Une ouverture au public cet hiver

Pour emprunter à la semaine, il suffira d'être adhérent de l'association, et de s'acquitter d'une faible somme, très souvent inférieure à 10€. Celle-ci permettra de couvrir les charges, mais aussi l'entretien du matériel, ou l'achat de consommable pour le faire fonctionner.

Ce projet, pensé pour éviter la surconsommation et dépanner des foyers ponctuellement, devrait intéresser "les habitants de Bayeux Intercom". Si la Recyclette, au concept similaire, existe à Caen, avenue Henry Chéron, Aurélien Marie espère que l'objethèque de L'Arbre connaîtra un réel succès, et servira d'exemple. "On souhaite montrer que ce type de projet fonctionne, et que ça essaime ensuite à Bayeux, Caen, Saint-Lô, Carentan…", aimerait-il.

L'objethèque devrait ouvrir ses portes cet hiver, en décembre ou en janvier, si suffisamment d'objets sont récoltés. Pour faire un don, prenez contact avec le tiers-lieu par mail, téléphone, ou sur les réseaux sociaux.