Championnats de France. Romain Gouèdard, malvoyant, défie les pros au paratriathlon de Cabourg

Des athlètes professionnels de haut niveau, dont certains ont participé aux Jeux paralympiques de Paris 2024, seront présents à Cabourg ce dimanche 28 septembre pour les championnats de France de paratriathlon. Mais ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion de donner la chance à des athlètes amateurs de se confronter aux meilleurs. C'est le cas de Romain Gouèdard, déficient visuel et licencié au club Les Rainettes du Pays d'Auge, basé à Lisieux où il habite.

Des rencontres au hasard

jusqu'aux championnats de France

Malvoyant, il pratique le triathlon depuis 2019 : "Je faisais déjà de la course à pied et j'étais toujours en difficulté pour trouver des accompagnants. Quelqu'un que ma belle-mère côtoyait a lancé le club à Lisieux et m'a invité à venir. De fil en aiguille, j'ai pu courir avec des personnes, je me suis remis à la natation et on m'a proposé de faire un triathlon en me trouvant un vélo tandem." S'il y a peu de compétition "handisport", cela n'empêche pas Romain Gouèdard de participer aux triathlons du secteur : "J'en fais trois ou quatre dans l'année. J'ai déjà fait Pont-Audemer, Brionne, La Ferté-Macé ou encore Pont-l'Eveque."

Pour ces courses, il est accompagné de Matthieu Dubos, le président des Rainettes du Pays d'Auge. Mais aussi de Yann Dufay, Nathalie Rouet et Vincent Paploray. Et pour la première fois, il sera aligné sur les championnats de France, dans une course avec des personnes dans sa catégorie de handicap, accompagné de Matthieu Dubos. "Je peux faire cette compétition, car c'est à Cabourg. Je vais y aller pour le plaisir, car je ne suis qu'amateur. C'est juste chouette de pouvoir courir avec des médaillés à Paris. Je pense qu'ils seront arrivés que je commencerai la course à pied", en rigole d'avance Romain Gouèdard.