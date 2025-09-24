Rouen. J'ai testé le fitness entre filles : même si c'est dur, on ne lâche rien

Quoi de mieux que le mois de septembre pour se mettre au sport ? Cette semaine, je me suis inscrite à une séance de fitness nommée "Fit girls", entièrement dédiée aux femmes, à Healthy and fit, nouveau lieu sportif situé au 30 rue Louis Ricard à Rouen. La semaine, d'autres séances sont aussi ouvertes aux hommes.

Créer "une bulle où tu te sens bien"

Lors de cette séance "Fit girls", qui se déroule chaque jeudi dès 19h30 pendant une heure (8€ la séance), je rencontre Magath Gueye, 33 ans, cofondatrice de Healthy and fit. Elle m'explique comment elle a eu l'idée de ce projet : "Il y a neuf ans j'ai rejoint un groupe de sportifs en extérieur et j'ai trouvé ça génial." Depuis, cela fait six ans qu'elle mène ses propres séances de sport en extérieur. Grâce à elles, Magath Gueye rencontre Alison Moisson, 28 ans, avec qui elle discute de cette envie de trouver un lieu unique, "une sorte de bulle où tu te sens bien", assure Alison Moisson. Curieuse, j'avais envie de découvrir ce nouvel espace qui a ouvert cet été à côté du lycée Corneille de Rouen. Avant le début de la séance, on se réunit autour de notre coach puis nous comptons jusqu'à 10 pour nous donner du courage. On enchaîne sur l'échauffement et on poursuit avec des exercices cardios et de renforcement musculaire. Au début tout va bien, mais à force de répéter les séries, ça commence à chauffer. A chaque fin de série, on se tape dans les mains en lançant à nos voisines de droite et gauche : "Machine !" pour s'encourager.

"J'ai trouvé ça challengeant"

Nous sommes une bonne trentaine dans la salle et autour de moi, il y a Dorothée Rippe. "J'ai découvert le 'Fit girls' il y a 20 mois devant le Kindarena à l'époque." Ce qu'elle aime dans ces séances, c'est "l'énergie et ce côté bienveillant". Camille Petit, elle, a commencé il y a un an et demi. "Je me sentais plus à l'aise de ne faire du sport qu'entre femmes", confie-t-elle. "J'aime toute cette motivation qu'on se donne ensemble, on se soutient toutes." Dans la salle, il y avait aussi Mélanie Duhamel, qui comme moi, effectuait sa première séance : "Je trouvais ce concept sympa et finalement je ne suis pas déçue, j'ai trouvé ça challengeant !", me lance-t-elle essoufflée. Ce que j'ai apprécié, c'est la musique entraînante qui donne envie de repousser ses limites et toutes ces femmes autour qui, comme moi, "souffrent" pendant les exercices mais qui ne lâchent rien. Je retenterai l'expérience.

Sur place, on peut déguster des boissons protéinées et des gaufres, et les mères de famille disposent d'un espace pour enfants. Alors plus d'excuses, inscrivez-vous sur healthyandfitrouen.com et à vos baskets !