USO Mondeville. Twisto réalise un bus à l'effigie du club

Sport. Après les Vikings de Caen et son tramway, c'est au tour de l'USO Mondeville d'être mise en avant par le réseau Twisto, avec un bus à l'effigie du club.

Publié le 24/09/2025 à 11h24 - Par Jimmy Joubert
L'USO Mondeville est mise en avant avec un bus Twisto à ses couleurs. - Leonie Delacour

Début septembre, le réseau de transport en commun Twisto dévoilait sa rame entièrement décorée aux couleurs des Vikings de Caen juste avant le début de la saison de handball. Désormais, juste avant le coup d'envoi de la Ligue Féminine 2 de basket, Twisto a dévoilé un nouveau bus vêtu de rouge et blanc pour mettre à l'honneur l'USO Mondeville.

Ce bus, à l'effigie des Lionnes, circulera tout au long de l'année sur les différentes lignes du réseau Twisto. Mais ce n'est pas tout, l'arrêt de bus qui s'arrête devant la Halle Bérégovoy a pris le nom de la salle en question. Auparavant cet arrêt était appelé "Résidence du Parc".

Autrefois, l'arrêt "Halle Bérégovoy" s'appelait "Résidence du Parc".Autrefois, l'arrêt "Halle Bérégovoy" s'appelait "Résidence du Parc". - Leonie Delacour

Galerie photos
Autrefois, l'arrêt "Halle Bérégovoy" s'appelait "Résidence du Parc". - Leonie Delacour

