USO Mondeville. Twisto réalise un bus à l'effigie du club

Début septembre, le réseau de transport en commun Twisto dévoilait sa rame entièrement décorée aux couleurs des Vikings de Caen juste avant le début de la saison de handball. Désormais, juste avant le coup d'envoi de la Ligue Féminine 2 de basket, Twisto a dévoilé un nouveau bus vêtu de rouge et blanc pour mettre à l'honneur l'USO Mondeville.

Ce bus, à l'effigie des Lionnes, circulera tout au long de l'année sur les différentes lignes du réseau Twisto. Mais ce n'est pas tout, l'arrêt de bus qui s'arrête devant la Halle Bérégovoy a pris le nom de la salle en question. Auparavant cet arrêt était appelé "Résidence du Parc".

Autrefois, l'arrêt "Halle Bérégovoy" s'appelait "Résidence du Parc". - Leonie Delacour