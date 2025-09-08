Caen. Un tramway aux couleurs des Vikings, une première pour un club de la ville

Elle est toute de rouge vêtue, et en blanc et jaune on peut lire le slogan "Tous Vikings". Une rame du tramway Twisto a adopté les couleurs des Vikings de Caen. Le club de handball, le réseau RATP Twisto et Caen la Mer ont dévoilé cette surprise jeudi 4 septembre à l'occasion de la soirée de lancement de la saison, en présence des abonnés.

C'est une grande première pour un club caennais. Les Vikings sont les seuls à bénéficier d'une telle visibilité. C'est le fruit, notamment, du partenariat qui lie le club avec le réseau de transport en commun. C'est peut-être ce qui a transcendé l'équipe pour s'offrir la première victoire de la saison, samedi 6 septembre face à Saran (35-28), l'un des cadors de la Proligue.