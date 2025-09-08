En ce moment SMOOTH SANTANA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Un tramway aux couleurs des Vikings, une première pour un club de la ville

Sport. Vous l'avez peut-être déjà aperçue, ou vous êtes peut-être même déjà entré dedans. Depuis quelques jours, une rame du tramway Twisto est aux couleurs des Vikings de Caen. C'est une première pour un club de la ville.

Publié le 08/09/2025 à 14h14, mis à jour le 08/09/2025 à 14h18 - Par Jimmy Joubert
Caen. Un tramway aux couleurs des Vikings, une première pour un club de la ville
Le tramway de Caen se met aux couleurs des Vikings. - © AZAPRO_

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Elle est toute de rouge vêtue, et en blanc et jaune on peut lire le slogan "Tous Vikings". Une rame du tramway Twisto a adopté les couleurs des Vikings de Caen. Le club de handball, le réseau RATP Twisto et Caen la Mer ont dévoilé cette surprise jeudi 4 septembre à l'occasion de la soirée de lancement de la saison, en présence des abonnés.

C'est une grande première pour un club caennais. Les Vikings sont les seuls à bénéficier d'une telle visibilité. C'est le fruit, notamment, du partenariat qui lie le club avec le réseau de transport en commun. C'est peut-être ce qui a transcendé l'équipe pour s'offrir la première victoire de la saison, samedi 6 septembre face à Saran (35-28), l'un des cadors de la Proligue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Un tramway aux couleurs des Vikings, une première pour un club de la ville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple