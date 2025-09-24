En ce moment Nous on sait Pierre GARNIER
Ligue des Nations Féminine. La rencontre France-Allemagne à guichets fermés au stade Michel d'Ornano

Sport. Il n'y a pas que le SM Caen qui remplit le stade Michel d'Ornano. A quelques jours de la rencontre France-Allemagne en féminine, la billetterie est complète.

Publié le 24/09/2025 à 14h10 - Par Jimmy Joubert
L'équipe de France féminine football au tournoi de France 2022. - Sindy Thomas - FFF

Il y aura 18 000 spectateurs dans le stade Michel d'Ornano, le soir du mardi 28 octobre, pour la rencontre France-Allemagne. Une rencontre de haute importance puisqu'il s'agit de la demi-finale retour de la Ligue des Nations Féminine.

L'ensemble des billets a été vendu

L'ensemble des billets a donc été vendu à un mois de la rencontre.

Pour rappel, la dernière fois que l'équipe de France féminine a joué à Caen, c'était en février 2022. Un match lors du tournoi de France, où elles avaient affronté et battu le Brésil (2-1), avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto.

