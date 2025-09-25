Insolite. Pourquoi porter un maillot de bain rose peut vous sauver la vie ?

Entre le 1er juin et le 23 juillet 2025, 22 noyades ont été recensées en Normandie, contre 14 l'année précédente à la même période. Le nombre de décès, lui, a doublé, passant de 5 à 10 victimes. Ces chiffres proviennent du dernier bulletin de Santé publique France, publié le 1er août.

Noyades en Normandie : un été 2025 particulièrement meurtrier

Les autorités parlent d'une hausse préoccupante, dans un contexte de fortes chaleurs qui a multiplié les baignades parfois risquées, notamment dans des zones non surveillées.

Mer ou océans : les lieux les plus à risques

Dans la zone nord-ouest de la France, incluant la Normandie, 61% des noyades mortelles surviennent en mer. Des eaux vastes, souvent profondes et sombres, avec des courants qui peuvent rapidement vous emporter. Il est alors facile de se perdre, et difficile pour les secours de bien identifier un plongeur ou un nageur qui se serait éloigné de la berge ou de son bateau…

Le message de la Préfecture maritime : l'importance des couleurs vives

Face à ces chiffres, la Préfecture maritime de la Manche et mer du Nord a publié un message de prévention surprenant : le choix de la couleur de votre maillot de bain peut jouer un rôle vital.

Les autorités recommandent de privilégier les couleurs vives, comme le rose ou le fluo, lors des sorties en mer. En cas de danger, ces teintes permettent aux secours de repérer plus rapidement une personne en difficulté, grâce à une meilleure visibilité depuis la côte, les bateaux ou les airs.

Les gestes simples pour éviter le drame

Au-delà du choix vestimentaire, les spécialistes rappellent les règles de sécurité essentielles :

Se baigner dans des zones surveillées ;

Ne jamais se baigner seul ;

Eviter l'alcool avant la baignade ;

Entrer progressivement dans l'eau pour limiter le choc thermique ;

Surveiller activement les enfants, sans se contenter de "jeter un œil".

Une vigilance accrue

Santé publique France, via le système de surveillance OSCOUR® et le Snosan, suit au quotidien l'évolution des accidents aquatiques jusqu'au 30 septembre 2025. L'objectif : adapter les messages de prévention et éviter de nouveaux drames.

Des conseils utiles au-delà de l'été

Si la saison des baignades touche à sa fin, ces recommandations restent précieuses pour l'an prochain… ou même pour l'hiver. Car en cas de sortie en mer avec une combinaison, rien n'empêche d'y associer un maillot rose fluo, aussi voyant que rassurant.