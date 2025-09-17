En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Flers. 112 logements réhabilités, nouvelle place, boulangerie : le quartier Saint-Michel fait peau neuve

Société. Avec l'inauguration de 112 logements réhabilités, vendredi 12 septembre, le quartier Saint-Michel de Flers commence sa transformation. Les travaux vont se poursuivre dans les prochains mois.

Publié le 17/09/2025 à 17h15 - Par Simon Lebaron
Flers. 112 logements réhabilités, nouvelle place, boulangerie : le quartier Saint-Michel fait peau neuve
Les 112 logements réhabilités du quartier Saint-Michel, à Flers, ont été inaugurés, vendredi 12 septembre. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce sont les premières réalisations visibles d'un quartier qui change. Les six immeubles de l'allée des Pierres-Précieuses, dans le quartier Saint-Michel à Flers, ont été rénovés à l'initiative du bailleur social Logissia. 112 appartements ont été inaugurés vendredi 12 septembre par les élus.

• A lire aussi. Quartier Sain-Michel à Flers. Des cabanes en matériaux de réemploi pour initier les enfants à la construction

Des appartements presque comme neuf

Cette importante opération a permis notamment d'améliorer l'isolation de chaque appartement, pour un coût de 70 000€ par logement : façades refaites, isolation par l'extérieur des bâtiments, nouvelles fenêtres et toitures, et pompes à chaleur individuelles. "Les habitants vont s'en rendre compte cet hiver", assure le maire de Flers, Yves Goasdoué. Les salles de bains, cuisines et WC ont aussi été rénovés.

A noter également que tous les appartements ont été équipés d'un balcon de 4m² grâce à une technique jusqu'alors inédite en France : des balcons en préfabriqué qui reposent entièrement sur des structures en métal.

"Des gens veulent revenir dans le quartier"

Les travaux se poursuivent dans le quartier. "Le centre commercial est en train d'être rénové totalement, on va faire une belle place de quartier, on va construire une nouvelle boulangerie, on va faire 11 logements intergénérationnels pour le paramédical", énumère l'édile.

Entre démolition et reconstruction, la réhabilitation globale du quartier Saint-Michel est estimée à 51 millions d'euros. "J'ai des demandes de gens pour revenir dans le quartier. C'est un signe. Ça veut dire que l'image du quartier est bonne et change, donc on est en train d'atteindre l'objectif", se félicite Yves Goasdoué.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Flers. 112 logements réhabilités, nouvelle place, boulangerie : le quartier Saint-Michel fait peau neuve
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple