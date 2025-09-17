Flers. 112 logements réhabilités, nouvelle place, boulangerie : le quartier Saint-Michel fait peau neuve

Ce sont les premières réalisations visibles d'un quartier qui change. Les six immeubles de l'allée des Pierres-Précieuses, dans le quartier Saint-Michel à Flers, ont été rénovés à l'initiative du bailleur social Logissia. 112 appartements ont été inaugurés vendredi 12 septembre par les élus.

Des appartements presque comme neuf

Cette importante opération a permis notamment d'améliorer l'isolation de chaque appartement, pour un coût de 70 000€ par logement : façades refaites, isolation par l'extérieur des bâtiments, nouvelles fenêtres et toitures, et pompes à chaleur individuelles. "Les habitants vont s'en rendre compte cet hiver", assure le maire de Flers, Yves Goasdoué. Les salles de bains, cuisines et WC ont aussi été rénovés.

A noter également que tous les appartements ont été équipés d'un balcon de 4m² grâce à une technique jusqu'alors inédite en France : des balcons en préfabriqué qui reposent entièrement sur des structures en métal.

"Des gens veulent revenir dans le quartier"

Les travaux se poursuivent dans le quartier. "Le centre commercial est en train d'être rénové totalement, on va faire une belle place de quartier, on va construire une nouvelle boulangerie, on va faire 11 logements intergénérationnels pour le paramédical", énumère l'édile.

Entre démolition et reconstruction, la réhabilitation globale du quartier Saint-Michel est estimée à 51 millions d'euros. "J'ai des demandes de gens pour revenir dans le quartier. C'est un signe. Ça veut dire que l'image du quartier est bonne et change, donc on est en train d'atteindre l'objectif", se félicite Yves Goasdoué.