Mouvement de grève. Quelles perturbations jeudi 18 septembre à Rouen et Dieppe ?

Des perturbations sont à prévoir à Rouen et à Dieppe jeudi 18 septembre en raison d'un mouvement de grève. Le réseau Astuce et le réseau Deepmob ainsi que les établissements scolaires sont concernés. Une action est aussi prévue dès 6h du matin au niveau de l'agence Enedis de Saint-Etienne-du-Rouvray. A Rouen, une manifestation est organisée dès 10h avec comme point de départ le cours Clémenceau et à Dieppe, le cortège démarrera place de la gare.

• A lire aussi. Rouen. Manifestation "Bloquons tout" : 210 personnes réunies dans les rues ce samedi après-midi

Les transports en commun perturbés à Rouen

Des perturbations sont prévues sur les lignes de bus : F6, 13, 14, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 44. Les lignes scolaires suivantes ne circuleront pas : 300, 301, 302, 303, 305, 310, 311, 313, 314, 315, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 350, 351, 360, 361, 363, 364. Les lignes B, C, G seront aussi perturbées comme les lignes 529, 530, 26, 214. Les autres lignes Téor, Fast, Métro, circuleront normalement.

Les écoles rouennaises impactées

Jeudi 18 septembre, les écoles seront également perturbées. Du côté des maternelles, quatre seront fermées et 18 n'assureront pas les accueils du matin ou du soir ni la restauration. Quant aux élémentaires, deux seront fermées et 23 n'auront pas d'accueil le matin ou le soir ni de restauration le midi. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville de Rouen.

Des perturbations à Dieppe

A Dieppe, les crèches Les crayons de couleur, Le bateau jaune et Le Toboggan seront fermées. Au niveau des écoles maternelles : une sera fermée et dans neuf écoles, le service d'accueil ne sera pas effectué tout comme la restauration du midi. Du côté des écoles élémentaires, aucune d'entre elles ne sera fermée mais dans neuf établissements, l'accueil et la restauration ne seront pas assurés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Dieppe.

Les transports en commun du réseau Deepmob de Dieppe seront aussi impactés. Des perturbations sont à prévoir "sur l'ensemble des lignes du réseau" comme sur les lignes 1, 2, 3, N. A noter que les lignes scolaires circuleront normalement.