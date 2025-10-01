Grève du 2 octobre. Quelles perturbations à prévoir ce jeudi à Rouen et Dieppe ?

Après les mobilisations des mercredis 10 et jeudi 18 septembre, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève jeudi 2 octobre. Des perturbations sont à prévoir à Rouen et à Dieppe excepté au niveau des transports en commun et du réseau ferroviaire.

Des perturbations dans les écoles rouennaises et dieppoises

Des perturbations sont annoncées au sein des écoles municipales et des services périscolaires. Du côté des maternelles à Rouen, 13 établissements sont concernés et à Dieppe, ils sont 9. Au niveau des écoles élémentaires, 14 sont aussi perturbées et elles sont 9 à Dieppe. A noter également que la crèche dieppoise Le Toboggan sera fermée.

Prudence sur les routes

Soyez vigilants sur les routes. Les syndicats comptent se réunir à Rouen au niveau du cours Clemenceau, dès 10h. A Dieppe, ce sera à 10h30, place Pierre-Semard, à hauteur de la gare. Des perturbations sont donc à prévoir.