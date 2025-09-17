En ce moment Sorry I'm Here For Someone Else Benson Boone
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Grève du 18 septembre. Manifestations, perturbations… Ce qui est prévu au Havre et dans le pays de Caux

Société. Plusieurs manifestations sont prévues au Havre et dans le pays de Caux dans le cadre de la journée de grève nationale du jeudi 18 septembre contre les restrictions budgétaires. Elle impacte aussi les transports et l'éducation, notamment.

Publié le 17/09/2025 à 12h22 - Par Célia Caradec
Grève du 18 septembre. Manifestations, perturbations… Ce qui est prévu au Havre et dans le pays de Caux
Au Havre, la manifestation empruntera un parcours un peu différent de d'habitude.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les syndicats et les autorités s'attendent à une mobilisation massive, jeudi 18 septembre, journée de grève interprofessionnelle contre les mesures budgétaires et pour plus de justice sociale. Plusieurs manifestations sont prévues au Havre et dans le pays de Caux.

Les manifestations

Sur la communauté urbaine du Havre, l'UL CGT d'Harfleur, qui regroupe diverses sections syndicales des entreprises de la zone industrialo-portuaire (TotalEnergies, Synthomer, Safran, Sidel…), donne rendez-vous aux grévistes dès 6h, sur la place d'armes à Harfleur, pour une action, avant un retour place d'armes pour une manifestation à 9h. La semaine dernière, deux ronds-points avaient été visés par le syndicat.

La manifestation intersyndicale s'élancera à 10h du cercle Franklin (maison des syndicats). Le parcours prévoit la descente du cours de la République, un passage à la gare, quai Colbert, puis avenue Vauban, quai Frissard, devant la CCI, boulevard Churchill, gare, avant un retour au Cercle Franklin.

Un banquet citoyen est organisé à l'issue, devant la maison des syndicats, dans le cadre du mouvement Bloquons tout.

A Lillebonne, la manifestation de l'intersyndicale s'élancera à 14h30, depuis l'hôtel de Ville.

A Fécamp, la manifestation de l'intersyndicale s'élancera à 14h30, depuis l'esplanade Henri Dunant.

A Yvetot, un buffet citoyen sous forme de "fast-food paysan" est organisé à 12h sur le rond-point du Leclerc, à l'initiative de la Confédération paysanne, en soutien au mouvement Bloquons tout.

L'UL d'Harfleur prévoit des actions dès 6h.L'UL d'Harfleur prévoit des actions dès 6h. - Célia Caradec

Transports, écoles… Quelles perturbations ?

Les réseaux de transports en commun seront adaptés. Au Havre, le tram circule en horaires de petites vacances scolaires et les bus ne circuleront que de 6h à 19h, avec des fréquences rallongées. A Fécamp, sur le réseau Ficibus, seules les lignes 1 et 3 circuleront. Les lignes 2, 4 et 5 ne sont pas desservies.

Côté trains, un tiers des circulations seront impactées sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. D'autres perturbations sont prévues sur les lignes normandes. Le détail ici.

Les transports LiA sont adaptés jeudi 18 septembre.Les transports LiA sont adaptés jeudi 18 septembre. - Célia Caradec

Dans les écoles, plusieurs accueils périscolaires et services de restauration ne seront pas assurés. Au Havre, par exemple, 58 cantines sur 91 seront fermées. Plusieurs communes de la périphérie comme Montivilliers ou Gonfreville ont aussi annoncé des perturbations. Sur Fécamp, la garderie du matin ou du soir ainsi que la cantine ne seront pas assurées partout non plus.

Au niveau national, le SnuiPP-FSU, premier syndicat d'enseignants, prévoit qu'un tiers des enseignants soit en grève, dans le premier degré.

A noter que de nombreuses pharmacies seront par ailleurs fermées, jeudi 18 septembre, dans le cadre d'une grève contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Ce sera par exemple le cas de la pharmacie du centre commercial Coty et du centre commercial Le Grand Cap (Auchan Montgaillard) au Havre, ou du centre commercial La Lézarde, à Montivilliers.

Galerie photos
L'UL d'Harfleur prévoit des actions dès 6h. - Célia Caradec Les transports LiA sont adaptés jeudi 18 septembre. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Grève du 18 septembre. Manifestations, perturbations… Ce qui est prévu au Havre et dans le pays de Caux
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple