Grève du 18 septembre. Manifestations, perturbations… Ce qui est prévu au Havre et dans le pays de Caux

Les syndicats et les autorités s'attendent à une mobilisation massive, jeudi 18 septembre, journée de grève interprofessionnelle contre les mesures budgétaires et pour plus de justice sociale. Plusieurs manifestations sont prévues au Havre et dans le pays de Caux.

Les manifestations

Sur la communauté urbaine du Havre, l'UL CGT d'Harfleur, qui regroupe diverses sections syndicales des entreprises de la zone industrialo-portuaire (TotalEnergies, Synthomer, Safran, Sidel…), donne rendez-vous aux grévistes dès 6h, sur la place d'armes à Harfleur, pour une action, avant un retour place d'armes pour une manifestation à 9h. La semaine dernière, deux ronds-points avaient été visés par le syndicat.

La manifestation intersyndicale s'élancera à 10h du cercle Franklin (maison des syndicats). Le parcours prévoit la descente du cours de la République, un passage à la gare, quai Colbert, puis avenue Vauban, quai Frissard, devant la CCI, boulevard Churchill, gare, avant un retour au Cercle Franklin.

Un banquet citoyen est organisé à l'issue, devant la maison des syndicats, dans le cadre du mouvement Bloquons tout.

A Lillebonne, la manifestation de l'intersyndicale s'élancera à 14h30, depuis l'hôtel de Ville.

A Fécamp, la manifestation de l'intersyndicale s'élancera à 14h30, depuis l'esplanade Henri Dunant.

A Yvetot, un buffet citoyen sous forme de "fast-food paysan" est organisé à 12h sur le rond-point du Leclerc, à l'initiative de la Confédération paysanne, en soutien au mouvement Bloquons tout.

L'UL d'Harfleur prévoit des actions dès 6h. - Célia Caradec

Transports, écoles… Quelles perturbations ?

Les réseaux de transports en commun seront adaptés. Au Havre, le tram circule en horaires de petites vacances scolaires et les bus ne circuleront que de 6h à 19h, avec des fréquences rallongées. A Fécamp, sur le réseau Ficibus, seules les lignes 1 et 3 circuleront. Les lignes 2, 4 et 5 ne sont pas desservies.

Côté trains, un tiers des circulations seront impactées sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. D'autres perturbations sont prévues sur les lignes normandes. Le détail ici.

Les transports LiA sont adaptés jeudi 18 septembre. - Célia Caradec

Dans les écoles, plusieurs accueils périscolaires et services de restauration ne seront pas assurés. Au Havre, par exemple, 58 cantines sur 91 seront fermées. Plusieurs communes de la périphérie comme Montivilliers ou Gonfreville ont aussi annoncé des perturbations. Sur Fécamp, la garderie du matin ou du soir ainsi que la cantine ne seront pas assurées partout non plus.

Au niveau national, le SnuiPP-FSU, premier syndicat d'enseignants, prévoit qu'un tiers des enseignants soit en grève, dans le premier degré.

A noter que de nombreuses pharmacies seront par ailleurs fermées, jeudi 18 septembre, dans le cadre d'une grève contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Ce sera par exemple le cas de la pharmacie du centre commercial Coty et du centre commercial Le Grand Cap (Auchan Montgaillard) au Havre, ou du centre commercial La Lézarde, à Montivilliers.