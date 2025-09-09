Fécamp. Bloquons tout : des perturbations à prévoir sur le réseau Ficibus

Le mouvement Bloquons tout, prévu mercredi 10 septembre, a déjà des conséquences dans les transports. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de trains Nomad, mais aussi sur les lignes de transports urbains comme sur le réseau Ficibus, à Fécamp.

Des lignes à l'arrêt

Seules les lignes 1 et 3 circuleront, aux horaires habituels. Les lignes 2, 4 et 5 ne seront pas desservies. L'agglomération précise par ailleurs que "en raison de zones de blocage annoncées, des retards sont également à prévoir sur les lignes 1 et 3".

Les informations sont à retrouver sur ficibus.com/horaires/