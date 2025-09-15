Dieppe. Un conducteur prend la fuite lors d'un contrôle d'alcoolémie, sa voiture retrouvée accidentée

Lundi 15 septembre peu avant 2h, la police a installé un point de contrôle de l'alcoolémie, rue Toustain à Dieppe. Les agents repèrent une voiture roulant à vive allure en direction de la place des Martyrs. Ils décident de la contrôler. Dans un premier temps, le conducteur obtempère. Il s'arrête mais une fois les policiers à sa hauteur, ce dernier redémarre. Sa voiture sera retrouvée accidentée, vide d'occupant, rue du Faubourg de la Barre. Le conducteur a heurté une rampe d'escalier.

Le suspect identifié, le véhicule placé en fourrière

La voiture a été passée au fichier. Elle n'est pas déclarée volée et la photo du propriétaire correspond au conducteur que les policiers ont eu le temps d'observer. Le téléphone de l'homme a été retrouvé dans l'habitacle de la voiture. Cette dernière a été placée en fourrière. Le propriétaire pourra être interpellé ultérieurement.

