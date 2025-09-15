En ce moment Old Phone Ed Sheeran
Dieppe. Un conducteur prend la fuite lors d'un contrôle d'alcoolémie, sa voiture retrouvée accidentée

Sécurité. Lors d'un contrôle de police, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre à Dieppe, un conducteur a pris la fuite. Sa voiture a été retrouvée accidentée. L'homme a pu être identifié.

Publié le 15/09/2025 à 14h10, mis à jour le 15/09/2025 à 14h32 - Par Gilles Anthoine
Dieppe. Un conducteur prend la fuite lors d'un contrôle d'alcoolémie, sa voiture retrouvée accidentée
Il refuse un contrôle, sa voiture est retrouvée accidentée mais le conducteur a pu être identifié. - Lilian Fermin

Lundi 15 septembre peu avant 2h, la police a installé un point de contrôle de l'alcoolémie, rue Toustain à Dieppe. Les agents repèrent une voiture roulant à vive allure en direction de la place des Martyrs. Ils décident de la contrôler. Dans un premier temps, le conducteur obtempère. Il s'arrête mais une fois les policiers à sa hauteur, ce dernier redémarre. Sa voiture sera retrouvée accidentée, vide d'occupant, rue du Faubourg de la Barre. Le conducteur a heurté une rampe d'escalier.

Le suspect identifié, le véhicule placé en fourrière

La voiture a été passée au fichier. Elle n'est pas déclarée volée et la photo du propriétaire correspond au conducteur que les policiers ont eu le temps d'observer. Le téléphone de l'homme a été retrouvé dans l'habitacle de la voiture. Cette dernière a été placée en fourrière. Le propriétaire pourra être interpellé ultérieurement.

• A lire aussi. Le Havre. Lors d'un rodéo urbain, deux jeunes tentent d'échapper à la police mais finissent par se faire arrêter

 

