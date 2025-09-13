Lillebonne. Un homme de 37 ans renversé par une camionnette, il est transporté en hélicoptère à l'hôpital

Un accident de la route s'est produit samedi 13 septembre vers 10h15 au niveau du boulevard de Lattre de Tassigny à Lillebonne près du Havre. Les pompiers sont intervenus pour secourir un piéton qui a été renversé par une camionnette avec une remorque. Ils ont pris en charge la victime, un homme de 37 ans grièvement blessé : en urgence absolue. Il a été transporté au CHU de Rouen via l'hélicoptère Dragon76.

Altercation entre automobilistes

A l'origine de ce fait divers, une altercation entre automobilistes. Soizic Guillaume, la procureure du Havre, précise que "les témoins majeurs ont pu être entendus et l'hypothèse de violences commises volontairement a été écartée. Il est confirmé qu'une altercation a eu lieu entre les deux automobilistes. La victime s'est arrêtée dans un rond-point, est sortie de son véhicule et s'est dirigée vers le véhicule du mis en cause qui roulait selon les témoins à une vitesse normale. Le véhicule du mis en cause n'a pas fait d'écart en direction de la victime".

Le conducteur de la camionnette a été "dépisté négatif à l'alcool comme aux stupéfiants". Il ne s'est pas immédiatement arrêté mais il n'a pas pris "délibérément pris la fuite". Il est revenu sur les lieux et a reconnu sa présence au moment de l'accident, après avoir été suivi par des témoins. L'enquête se poursuit et la garde à vue du conducteur de la camionnette a été levée.

