[En images] Caen. Plus de deux ans de travaux : c'est quoi ce nouveau boutique-hôtel en plein centre-ville ?

Tourisme. La Particulière, nouveau boutique-hôtel situé en plein centre-ville de Caen, s'apprête à ouvrir ses portes après deux ans et demi de travaux. Un lieu luxueux dans un bâtiment ancien.

Publié le 14/09/2025 à 11h30 - Par Lilian Fermin
Il est ouvert à qui le veut, pour s'offrir un moment de tranquillité entouré de murs en pierre de Caen, avec une vue privilégiée sur la chapelle de la Miséricorde. Comptez 2,50€ pour déguster votre café.

Il aura fallu deux ans et demi de travaux pour obtenir ce résultat. Dans la rue des Cordeliers, en plein cœur du centre ancien de Caen, toute l'équipe du boutique-hôtel La Particulière s'active pour fignoler les derniers détails. Dans quelques jours - les réservations sont prises à compter du 1er octobre - huit chambres seront disponibles à la location, à côté d'un bar à cocktails et spiritueux ouvert à tous. 

Alan Dernoncourt est le responsable des lieux. On promet ici une carte très large avec des références uniques de spiritueux et une importante gamme de champagnes de très grandes marques.Alan Dernoncourt est le responsable des lieux. On promet ici une carte très large avec des références uniques de spiritueux et une importante gamme de champagnes de très grandes marques.

"Il s'agit d'un bâtiment du XVIIe siècle, qui était l'ancienne maison familiale de la famille Chaunu", renseigne Cindy Cerejo, la directrice. Ici, tout est pensé pour le haut de gamme. "Un boutique-hôtel, c'est un hôtel de charme. On ne fait pas dans la quantité, mais dans la qualité", poursuit-elle.

Toutes les chambres ont pour ligne conductrice le thème du voyage. Celle-ci, de 33m2, plonge le client dans une ambiance méditerranéenne. Deux personnes peuvent séjourner dans chaque chambre.Toutes les chambres ont pour ligne conductrice le thème du voyage. Celle-ci, de 33m2, plonge le client dans une ambiance méditerranéenne. Deux personnes peuvent séjourner dans chaque chambre.

Si deux ans et demi de chantier ont été nécessaires, des traces du passé sont encore visibles. En témoigne cet escalier, qui existait déjà auparavant. "C'est impressionnant de voir le résultat", confie Cindy Cerejo.Si deux ans et demi de chantier ont été nécessaires, des traces du passé sont encore visibles. En témoigne cet escalier, qui existait déjà auparavant. "C'est impressionnant de voir le résultat", confie Cindy Cerejo.

Plusieurs centaines d'euros la nuit

Si les touristes sont bien évidemment la cible, les locaux aussi. Mais pourquoi viendraient-ils passer une nuit ici ? "Quand on passe la porte de l'hôtel, on oublie vite qu'on est en hypercentre de Caen. La décoration, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Les meubles, l'aménagement… tout a été fait avec beaucoup de goût, et je pense qu'on est unique." Pour vous offrir cette expérience, comptez tout de même 300€ la nuit en moyenne, sans le petit-déjeuner.

"Les poutres, les pierres apparentes, je trouve que c'est important, c'est ce qui donne ce charme", confie Cindy Cerejo, la directrice du site. Cette chambre se trouve au deuxième étage du bâtiment."Les poutres, les pierres apparentes, je trouve que c'est important, c'est ce qui donne ce charme", confie Cindy Cerejo, la directrice du site. Cette chambre se trouve au deuxième étage du bâtiment.

Pratique. 12 rue des Cordeliers. Ouverture prochaine du bar, tous les jours de 8h à 23h.

