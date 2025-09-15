En ce moment Andy RITA MITSOUKO
Baseball. Les Huskies de retour à Rouen avec un 19e titre de champion de France

Sport. Après deux premiers matchs remportés à Rouen, les Huskies ont porté le coup de grâce, samedi 13 septembre, à Montpellier en finale de playoff et ont décroché leur 19e titre de champion de France.

Publié le 15/09/2025 à 09h46 - Par Alexandre Leno
Baseball. Les Huskies de retour à Rouen avec un 19e titre de champion de France
Les Huskies sont champions de France pour la 19e fois de son histoire.  - Glenn Gervot

Arrivés à Montpellier avec deux points d'avance, samedi 13 septembre, les Huskies de Rouen ont décroché leur 19e titre de champion de France, en s'imposant sur la troisième manche (7-11) chez les Barracudas.

A lire aussi. "On a envie de conquérir de nouveaux titres" : les Huskies repartent à l'aventure

Les Normands ont particulièrement brillé dans cette série (3-0) en ne laissant aucune chance aux Montpelliérains, pourtant premiers de la saison régulière. Le Rouennais Logan Flood a d'ailleurs été nommé MVP de la série finale.

Redoutable régularité

Les Rouennais restent invaincus en finale de playoffs. Ce 19e titre de champion de France (en 22 saisons) symbolise leur redoutable régularité malgré une saison quelque peu chahutée et un raté au Challenge de France mais surtout en Coupe d'Europe après l'élimination à la maison face à Montpellier. Ce nouveau titre de champion a donc un goût de revanche pour les Normands. Rouen est définitivement la capitale française du baseball.

