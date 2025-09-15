Baseball. Les Huskies de retour à Rouen avec un 19e titre de champion de France

Arrivés à Montpellier avec deux points d'avance, samedi 13 septembre, les Huskies de Rouen ont décroché leur 19e titre de champion de France, en s'imposant sur la troisième manche (7-11) chez les Barracudas.

Les Normands ont particulièrement brillé dans cette série (3-0) en ne laissant aucune chance aux Montpelliérains, pourtant premiers de la saison régulière. Le Rouennais Logan Flood a d'ailleurs été nommé MVP de la série finale.

Redoutable régularité

Les Rouennais restent invaincus en finale de playoffs. Ce 19e titre de champion de France (en 22 saisons) symbolise leur redoutable régularité malgré une saison quelque peu chahutée et un raté au Challenge de France mais surtout en Coupe d'Europe après l'élimination à la maison face à Montpellier. Ce nouveau titre de champion a donc un goût de revanche pour les Normands. Rouen est définitivement la capitale française du baseball.