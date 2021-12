Rouen. Baseball : les Rouennais concèdent leur première défaite de la saison

Les samedi 21 et dimanche 22 avril 2018, les Huskies de Rouen étaient à Savigny-le-Temple pour affronter les Lions, lors de la 3e journée de championnat D1 de baseball.

Un faux pas pour les rouennais

Dans le premier match, les Rouennais commencent fort avec qautre points dès la 1re manche, mais ils sont vite stoppés par les Lions de Savigny. Il faut attendre la 7e manche pour que les Huskies marquent un nouveau point mais la réponse des Lions est immédiate avec quatre points. Les deux équipes se retrouvent alors à égalité. À la 8e, les Rouennais prennent un nouveau point et concluent le premier match sur le score de 5-6.

Dans le second match, les Lions ouvrent le score timidement dès la première manche (1-0) puis marquent de nouveau à la 4e. A la 7e manche, les Lions tapent fort et marquent cinq points supplémentaires alors que les Huskies sont toujours à 0. Il faut attendre la 9e manche pour que les Rouennais marquent enfin deux points pour l'honneur. Savigny remporte donc le second match 7 à 2.

"On n'a pas été bon toute la journée. On a laissé beaucoup de coureurs sur les buts. Savigny a bien joué, a tourné les double jeux... Il faut toujours tirer une leçon d'une défaite. Là, ça doit nous réveiller. J'attends une réaction de mes joueurs dès le week-end prochain", confiait Keino Perez, le coach rouennais, à la fin de la rencontre. Au classement, les Rouennais glissent à la deuxième place à égalité avec Montpellier avec cinq victoires pour une défaite. Les Templiers de Sénart sont en tête provisoirement avec six victoires et aucune défaite.

Dimanche 29 avril 2018, Rouen recevra Paris, battu deux fois sèchement par Sénart.