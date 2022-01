Rouen. Baseball : les Huskies déroulent à Savigny

À chaque journée de championnat qui passe, les adversaires des Huskies de Rouen trépassent. Dernière victime en date, les Lions de Savigny-sur-Orge, sixième au classement sur les huit équipes que compte le championnat.

Dans le premier match, les Huskies ouvrent le score dès la 1ere manche avec 2 points. Puis en 2e, en 5e, en 7e et en 8e, les Rouennais continuent de marquer. Savigny tente de réagir mais avec seulement deux petits points inscrits, ce sont les Huskies qui s'imposent dans ce premier match 6 à 2.

Dans le second match, les Lions se rebellent et frappent fort dès la 1ere manche avec quatre points inscrits, contre un point du coté des Huskies. Mais l'avantage ne dure pas et les Rouennais s'arrachent jusqu'à la fin de la partie pour s'imposer une nouvelle fois 12 à 7.

Copie parfaite pour la meute

Ces deux victoires viennent s'ajouter au score déjà parfait des Rouennais qui cumulent 20 victoires pour 20 matches et sont donc toujours leaders invaincus du championnat Élite. En deuxième position, les Templiers de Sénart ont 5 défaites (pour 15 victoires) et sont mathématiquement encore dans la course à la première place.

La prochaine rencontre se jouera à Rouen, sur le terrain Pierre-Rolland au fond de l'espace Saint-Exupéry. Les Huskies recevront le Paris UC, actuellement 5e du championnat avec 7 victoires pour 13 défaites.

