Rouen. Les Huskies de Rouen remportent leur 9e challenge de France

Du 10 au 13 mai, les Rouennais étaient engagés dans le Challenge de France qui se déroulait à Compiègne et Valenciennes, où les 7 autres équipes du championnat de D1 étaient engagées.

Nouveau Sacre pour les Rouennais

Compétition parallèle au championnat régulier, les Huskies de Rouen était dans la poule A avec Montigny, la Rochelle et le Paris UC et affrontaient Compiègne. Dans l'autre poule, à Valenciennes, on retrouvait Senart, Montpellier, Savigny et St-Just.

Dans la phase de poule, les Rouennais commencent par la Rochelle et font carton plein 10-0. Puis, dans le second match, Montigny s'impose 3-7. Les Rouennais doivent donc affronter une nouvelle fois les Boucaniers de la Rochelle, vainqueur du PUC. Le second affrontement est encore à l'avantage des Rouennais qui l'emporte 3-22 et filent vers la demi-finale face aux Lions de Savigny.

Lors de cette demi-finale, les Huskies dominent 3-7 et s'ouvrent les portes de la finale face à leurs adversaires de toujours, les Templiers de Senart, aussi les actuels tenants du titre.

Lors de cette finale, Sénart ouvre le score avec 1 premier points dès la 1ere manche. Mais Rouen riposte fort et continue manche après manche. Au terme du match, Rouen remporte la finale face à Sénart 13-5 et remporte une 9e fois le challenge de France.

Un gout de déjà vu

La reprise du championnat régulier se fera le 20 mai, et Rouen jouera un match de réserve. Pour cette rencontre, les Huskies se déplaceront pour affronter les Templiers de Sénart sur un air de revanche de Challenge de France.

A LIRE AUSSI.

Baseball: Le titre se jouera à Rouen

Baseball : les Huskies de Rouen perdent une de leurs couronnes

Baseball : les Huskies déroulent à Savigny

Baseball : Une deuxième journée sans encombres pour les Huskies de Rouen

Baseball : les Huskies de Rouen concèdent une première défaite