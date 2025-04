Rouen Baseball 76. "On a envie de conquérir de nouveaux titres" : les Huskies repartent à l'aventure

Deuxième après trois premières journées de championnat (D1), le Rouen Baseball 76 vise le triplé cette saison. Le président du club Pierre Yves Rolland se confie.

Comment abordez-vous

cette saison 2025 ?

"Quand on est dirigeant d'un club on ne peut pas aborder une saison sans ambitions, on a toujours envie de conquérir de nouveaux titres. Cette année on a trois objectifs, celui de garder notre titre de champion de France, c'est la priorité, le deuxième c'est la Coupe d'Europe, on a gagné les trois précédentes et c'est la 4e fois qu'on l'organise à la maison, et enfin le Challenge de France, une compétition qui nous échappe parfois contrairement au titre, cela fait depuis 2022 qu'on ne l'a pas remporté."

Comment a évolué l'effectif ?

"On a complètement changé le staff des joueurs étrangers en se limitant à 4 imports cette année et en privilégiant le recrutement en Amérique du Nord pour des raisons budgétaires mais aussi pour laisser de la place à nos jeunes pousses. On a aussi récupéré d'anciens joueurs comme Bastien Dagneau et on retrouve aussi Luc Viger qui était parti en région parisienne avec Saint-Denis. Mais on a également perdu des joueurs qui sont partis jouer en Allemagne et au Canada."

Vous avez aussi la volonté de développer les jeunes et les féminines ?

"On a un gros potentiel sur nos jeunes avec le championnat d'Europe des moins de 23 ans cet été. Par contre, on a pris du retard sur le développement de la pratique féminine. Pourtant, il ne nous manque pas de filles, on a 15% de l'effectif qui est féminin. Aujourd'hui, on a une vraie ambition de structurer les choses pour avoir une équipe de softball compétitive."