Les Huskies à l'aise dans les Hauts de Rouen

Vendredi 4 novembre, le club présidé par Xavier Rolland a officiellement inauguré son nouveau siège social, situé 50 mètres plus loin, dans l’immeuble Hernani de la rue Verdi.



"Proches des habitants"

Sur 120 m2, les nouveaux bureaux des champions de France en titre et de leurs 140 licenciés comprennent une partie administrative, une salle de réunion et des locaux de rangement. Premier club à avoir décidé d’implanter son siège dans le quartier, en pleine mutation, des Hauts-de-Rouen, les Huskies se veulent très proches des habitants, menant bon nombre d’actions sociales auprès des associations de la Grand’Mare.

“Quand des gamins du quartier voient des joueurs revenir tout juste de Los Angeles, ils ont des étoiles dans les yeux”, fait remarquer Xavier Rolland. “Nous emmenons aussi des jeunes voir nos matchs et nous les incitons à découvrir le baseball, un sport qui a le mérite de mêler à merveille individualité et collectif”. Ce nouveau local est mis à disposition gratuitement par le bailleur social La Plaine normande.