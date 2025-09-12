En ce moment DJ DIAMS
Centre-Manche. Une voiture renverse deux cyclistes, un blessé grave

Sécurité. Jeudi 11 septembre, une voiture a renversé deux cyclistes dans la commune de Saussey. L'hélicoptère Dragon 50 a été envoyé sur les lieux.

Publié le 12/09/2025 à 10h55, mis à jour le 12/09/2025 à 11h37 - Par Soline Grellier
L'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile a été envoyé à Saussey pour porter secours à deux cyclistes victimes d'un accident de voiture jeudi 11 septembre dans la soirée. - Illustration

Jeudi 11 septembre dans la soirée, les sapeurs-pompiers de la Manche ont été appelés dans la commune de Saussey près de Coutances. Peu avant 19h, une voiture a percuté deux cyclistes sur la route de Hyenville. 10 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 et deux équipes du Samu. Le bilan final fait état de deux victimes : une femme de 39 ans transportée en urgence relative vers l'hôpital de Saint-Lô, un homme de 51 ans grièvement blessé héliporté par le Dragon 50 vers ce même hôpital. Le conducteur de la voiture indemne a été laissé sur place.

