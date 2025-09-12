Marcilly. Deux blessés dont un grave dans une collision entre deux voitures

Une jeune femme âgée 24 ans a été grièvement blessée dans une collision entre deux voitures. L'accident s'est produit jeudi 11 septembre un peu après 13h à Marcilly route du stade, dans le sud-Manche.

Désincarcérée de son véhicule

La jeune femme a dû être désincarcérée, médicalisée sur place et évacuée vers le centre hospitalier d'Avranches. Dans le second véhicule, un jeune homme de 18 ans, plus légèrement blessé, a été évacué vers le même centre hospitalier.

11 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.

• A lire aussi. [Vidéo] "Bloquons tout". Interpellation musclée à Cherbourg : le manifestant applaudi à sa sortie de garde à vue