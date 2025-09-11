[Vidéo] "Bloquons tout". Interpellation musclée à Cherbourg : le manifestant applaudi à sa sortie de garde à vue

Jeudi 11 septembre, une cinquantaine de manifestants se sont donné rendez-vous à 15h devant le commissariat de Cherbourg pour accueillir l'un de leurs camarades, placé en garde à vue depuis la veille. L'homme avait été arrêté mercredi 10 septembre au niveau du pont tournant lors des manifestations du mouvement "Bloquons tout". La vidéo de l'interpellation musclée a été relayée sur les réseaux sociaux, où elle a suscité de vives réactions.

40 minutes d'attente

Rassemblés sur le trottoir face à l'entrée du bâtiment, les manifestants ont patienté sans bruit pendant 40 minutes, entourés d'une vingtaine de policiers présents aux carrefours des alentours pour prévenir les débordements.

Vers 15h40, l'homme est sorti du commissariat, la tête baissée et en boitant, sous les applaudissements des autres manifestants. Il n'a visiblement pas parlé à son comité d'accueil et a rapidement tourné au coin de la rue, bientôt suivi par quelques amis. La police et le manifestant ne se sont pas exprimés sur l'affaire, une enquête est en cours pour violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion. Mercredi après-midi, la famille de l'interpellé indiquait sa volonté de déposer plainte.