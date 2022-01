Des opposants anti THT évacués par la force dans le Nord Mayenne.

Une cinquantaine d’opposants à cette ligne à très haute tension s’étaient donnés rendez-vous près de Larchamp ce samedi matin, pour soutenir une famille opposée au passage de la ligne sur leur terrain arboré. Des arbres doivent y être abattus pour laisser passer les câbles haute tension. Des manifestants évacués manu-militari par les gendarmes. Ils étaient 80 selon les témoins sur place.

Un manifestant a été blessé à la tête, suspecté de violences, il a été interpellé, puis placé en garde à vue 6 heures.

Pendant ce temps-là, des anti THT, sont toujours dans leurs arbres sur un terrain privé au Chesfrene dans la Manche. Voici 12 semaines maintenant qu’ils s’opposent à l’abattage des arbres pour laisser passer la ligne, alors que les pylônes de part et d’autre sont érigés.

Cette ligne de 40.000 volts longue de plus de 160 km doit relier la Bretagne depuis l’EPR de Flamanville, elle traverse les départements de la Manche, de l’Orne de la Mayenne et d’Ille-et-Vilaine et suscite de nombreuses oppositions.

Ecoutez le témoignage du manifestant interpellé et placé en garde à vue ce samedi matin à Larchamp.