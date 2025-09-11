En ce moment LA BOULETTE (GENERATION NAN NAN) DIAMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Dieppe. Festival international cerfs-volants : les rendez-vous à ne pas manquer cette année

Loisir. Du samedi 13 au dimanche 21 septembre, le Festival international de cerf-volant de Dieppe est de retour. Cette année, l'office du tourisme Dieppe Maritime organise cet événement. Découvrez les animations à ne pas manquer.

Publié le 11/09/2025 à 17h51 - Par Justine Carrère
Dieppe. Festival international cerfs-volants : les rendez-vous à ne pas manquer cette année
Le festival international des cerfs-volants revient du 13 au 21 septembre à Dieppe.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Festival international de cerf-volant de Dieppe revient du samedi 13 au dimanche 21 septembre. Cette nouvelle édition est organisée par l'office de tourisme Dieppe Maritime et non par l'association Dieppe capitale du cerf-volant comme les années précédentes.

A lire aussi. Dieppe. Les dates du prochain festival international de cerfs-volants sont connues

Les formes et les couleurs à l'honneur

Cette année le thème retenu s'intitule "Des formes et des couleurs". Il met à l'honneur "le cerf-volant asymétrique qui est visuellement très intéressant", indique Ludovic Cardona Gil, directeur de l'office de tourisme Dieppe Maritime et organisateur de l'événement. Dans ce contexte, une exposition de deux plasticiens, l'Italien Maurizio Cenci et le Balinais Kadek Dwi Armika, est prévue. "C'est la première fois qu'on organise l'événement", confie Ludovic Cardona Gil. Il a donc fait appel à trois directeurs artistiques reconnus dans le monde du cerf-volant comme le plasticien Michel Greffier, Gérard Clément qui a organisé le Festival de Berck [dans le Nord] et Ludovic Petit, spécialiste des cervolistes (amateurs de cerf-volant) asiatiques et d'animations scolaires.

Les animations à ne pas manquer

"Le village sera structuré autour de cinq pôles", assure l'organisateur du festival. Vous retrouverez une exposition, un pôle d'aérophotographie avec des prises de vues du ciel, des ateliers créatifs, un pôle historique retraçant l'histoire du cerf-volant et un pavillon créatif où se déroulera le concours de créations samedi 20 septembre. Les deux autres rendez-vous à ne pas manquer seront le vol de nuit samedi 20 septembre à 22h et la parade des cervolistes dimanche 21 septembre à 10h.

Des nouveautés ?

Pour cette nouvelle édition, le pôle scolaire sera renforcé. "On est passé de trois ateliers à sept ateliers de cerfs-volants", assure Ludovic Cardona Gil. L'objectif étant que "le plus de scolaires possibles de l'agglomération profitent de ce bel événement dieppois". Initialement près de 1 500 élèves y participaient et cette année, "il y aura près de 4 600 élèves, chiffres auxquels il faudra ajouter les jeunes qui participeront aux ateliers les mercredis et le week-end". Deux ateliers sportifs avec des frisbees sont aussi au programme et tous les soirs à 18h, un groupe ou un DJ se produira sur scène au niveau de l'allée centrale.

Pour une première édition, l'office du tourisme Dieppe Maritime espère attirer 450 000 visiteurs.

Pratique. Village des cerfs-volants ouvert de 9h à 19h, du samedi 13 au dimanche 21 septembre. Boulevard de Verdun, face à l'hôtel Aguado. Entrée gratuite.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Dieppe. Festival international cerfs-volants : les rendez-vous à ne pas manquer cette année
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple