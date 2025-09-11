Dieppe. Festival international cerfs-volants : les rendez-vous à ne pas manquer cette année

Le Festival international de cerf-volant de Dieppe revient du samedi 13 au dimanche 21 septembre. Cette nouvelle édition est organisée par l'office de tourisme Dieppe Maritime et non par l'association Dieppe capitale du cerf-volant comme les années précédentes.

Les formes et les couleurs à l'honneur

Cette année le thème retenu s'intitule "Des formes et des couleurs". Il met à l'honneur "le cerf-volant asymétrique qui est visuellement très intéressant", indique Ludovic Cardona Gil, directeur de l'office de tourisme Dieppe Maritime et organisateur de l'événement. Dans ce contexte, une exposition de deux plasticiens, l'Italien Maurizio Cenci et le Balinais Kadek Dwi Armika, est prévue. "C'est la première fois qu'on organise l'événement", confie Ludovic Cardona Gil. Il a donc fait appel à trois directeurs artistiques reconnus dans le monde du cerf-volant comme le plasticien Michel Greffier, Gérard Clément qui a organisé le Festival de Berck [dans le Nord] et Ludovic Petit, spécialiste des cervolistes (amateurs de cerf-volant) asiatiques et d'animations scolaires.

Les animations à ne pas manquer

"Le village sera structuré autour de cinq pôles", assure l'organisateur du festival. Vous retrouverez une exposition, un pôle d'aérophotographie avec des prises de vues du ciel, des ateliers créatifs, un pôle historique retraçant l'histoire du cerf-volant et un pavillon créatif où se déroulera le concours de créations samedi 20 septembre. Les deux autres rendez-vous à ne pas manquer seront le vol de nuit samedi 20 septembre à 22h et la parade des cervolistes dimanche 21 septembre à 10h.

Des nouveautés ?

Pour cette nouvelle édition, le pôle scolaire sera renforcé. "On est passé de trois ateliers à sept ateliers de cerfs-volants", assure Ludovic Cardona Gil. L'objectif étant que "le plus de scolaires possibles de l'agglomération profitent de ce bel événement dieppois". Initialement près de 1 500 élèves y participaient et cette année, "il y aura près de 4 600 élèves, chiffres auxquels il faudra ajouter les jeunes qui participeront aux ateliers les mercredis et le week-end". Deux ateliers sportifs avec des frisbees sont aussi au programme et tous les soirs à 18h, un groupe ou un DJ se produira sur scène au niveau de l'allée centrale.

Pour une première édition, l'office du tourisme Dieppe Maritime espère attirer 450 000 visiteurs.

Pratique. Village des cerfs-volants ouvert de 9h à 19h, du samedi 13 au dimanche 21 septembre. Boulevard de Verdun, face à l'hôtel Aguado. Entrée gratuite.