Dieppe. Les dates du prochain festival international de cerfs-volants sont connues

C'est toujours un spectacle très attendu. Les dates du prochain festival international de cerfs-volants de Dieppe sont désormais fixées. Il se tiendra du 13 au 21 septembre 2025 sur le front de mer.

L'événement reste donc pérenne, mais l'organisateur change. C'est l'Office de tourisme, en lien avec la Communauté d'agglomération Dieppe-maritime et la Ville de Dieppe, qui va désormais conduire ce festival, prenant la suite de l'association Dieppe capitale du cerf-volant, "qui a souhaité passer la main", indique Dieppe-maritime dans un communiqué.

La programmation est en train d'être établie, sous la direction artistique de Michel Gressier, Ludovic Petit et Gérard Clément. Parmi les activités annoncées, le plus grand cerf-volant du monde, l'envol de drones, une programmation musicale ambulante, mais aussi une étroite association avec le public scolaire et périscolaire.