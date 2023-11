Dieppe. Le festival de cerfs-volants de 2024 reporté

L'annonce est tombée vendredi 24 novembre. Le célèbre festival de cerfs-volants de Dieppe prévu en 2024 est reporté en 2025. C'est ce qu'a indiqué l'association Dieppe capitale du cerf-volant, organisatrice de l'événement.

"L'association travaille déjà pour préparer et mettre en place des actions de cerf-volant"

Mercredi 22 novembre, les dirigeants de Dieppe Kite Capital se sont rencontrés lors de leur assemblée générale. Selon l'association Dieppe capitale du cerf-volant, "les critères et les impératifs que l'organisation d'un tel événement exige ont été discutés". Parmi eux : les contraintes liées aux jeux olympiques et paralympiques de 2024, le passage de la flamme olympique à Dieppe ou encore les travaux sur le pont Colbert à Dieppe commencés en octobre et qui dureront plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments, "nous avons été amenés à prendre la sage décision de programmer le prochain festival en septembre 2025", a indiqué l'association. Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle travaillait déjà sur la préparation de l'événement. Le programme et les informations seront annoncés au fil des semaines sur le site de Dieppe Capitale du cerf-volant. Début 2024, "nous allons commencer la programmation 2025".

Les bénévoles qui souhaitent contribuer à ces projets sont encouragés à se faire connaître auprès de l'association par mail à l'adresse infos@dieppe-cerf-volant.org.