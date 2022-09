[En images] Dieppe. Le festival du cerf-volant se poursuit tout le week-end

Des sourires, des yeux écarquillés, une météo plutôt clémente. Le festival international du cerf-volant apporte définitivement de la magie sur le front de mer de Dieppe. En témoignent ces immenses créations qui flottent au-dessus des galets : des astronautes, Lucky Luke ou encore d'immenses pieuvres…

François Rousseau, d'un club de cerf-volant de la banlieue parisienne a monté ce "train" avec un jeu de graphisme.

De quoi émerveiller les petites têtes blondes, comme Matéo, élève de 4e d'un collège de Blangy-sur-Bresle, en pleine sortie scolaire. "C'est beaucoup mieux que d'être en classe !", lâche-t-il devant ses professeurs. Eux vont profiter de la sortie comme un support pédagogique. "On va travailler sur les différents pays du monde, éventuellement une fabrication de cerf-volant", explique Vincent Roussel, enseignant.

La coupe du monde de cerfs-volants de combat à venir

28 délégations du monde entier sont représentées sur ce festival international, des États-Unis à la Thaïlande en passant par le Guatemala ou la Colombie. L'occasion aussi, au gré des stands et des démonstrations, de voir la place qu'occupent les cerfs-volants dans les différentes cultures : pour les rites funéraires, pour les acrobaties, pour du combat ou même pour de la pêche !

Quand le vent souffle suffisamment, le front de mer se transforme.

Le temps fort du dernier week-end, c'est très certainement la coupe du monde de cerfs-volants de combat. Les modèles sont résistants, petits, monofils et pilotables. Le but est de parvenir à sectionner le fil du cerf-volant de son adversaire : une discipline très courante en Asie et en Amérique latine. Les éliminatoires ont lieu samedi 17 septembre à l'hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles et la finale, dimanche 18 septembre, sur le village des cerfs-volants.