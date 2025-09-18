[Photos]. Le Festival international de cerfs-volants de Dieppe continue de fasciner petits et grands

Des baleines, des super-héros, du bleu, du rouge, de l'orange, des petits, des grands, des carrés, des ronds... Tout existe dans le ciel au Festival international de cerfs-volants à Dieppe. Pour sa 22e édition, l'événement s'est encore surpassé avec ses centaines de cerfs-volants venus du monde entier. L'accent est mis sur une approche plus artistique avec comme thème "des formes et des couleurs". Le spectacle se poursuit jusqu'au 21 septembre.

Des cerfs-volants qui émerveillent les visiteurs par leurs formes et leurs couleurs

Un côté magique où on retombe dans l'enfance grâce au vent qui fait vivre ces cerfs-volants. Une journée de détente, l'occasion de se promener tout en en prenant plein les yeux, selon Franck Cordier, pour qui l'événement est une première : "On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'événement chez nous dans l'Oise. Ils sont tous différents, ils sont tous colorés, ça habille ce beau ciel bleu, c'est un spectacle à regarder."

Deux cerfs-volistes admirent leur cerf-volant dans les airs au Festival international de cerfs-volants à Dieppe.

Un show spectaculaire, qui se fond entre les falaises de la côte d'Albâtre et les huit hectares de pelouses qui bordent le littoral. Un moment d'évasion plus significatif et impressionnant sur les galets pour Axel Lenoir venu avec ses grands-parents : "Je préfère ceux qui sont sur le front de mer, les animaux, la grosse libellule, les oiseaux et il y en a qui sont très impressionnants comme ce cochon sur la plage, on se sent ridicule à côté !"

Des cerfs-volants en forme de panda sont visibles sur le front de mer au Festival international de cerfs-volants à Dieppe.

L'émerveillement des cultures par ce festival international

Plus de 400 cerfs-volistes de renom sont attendus sur l'événement, dont à peu près 200 officiels. Une rencontre avec de nombreux peuples, pratiques et cultures avec 28 pays représentés. "On a la grande chance d'avoir énormément de personnes qui sortent rarement de leurs pays et qui, grâce au festival de Dieppe, peuvent présenter leur tradition. Je pense aux Thaïlandais, aux Indonésiens, aux Colombiens : plein de gens heureux de venir présenter ce qu'ils font", sourit Pierre Marzin, cerf-voliste amateur depuis plus de 35 ans. Une passion qui le fascine toujours autant lorsqu'il montre du doigt, un cerf-volant d'un mètre de haut, rouge, blanc et noir : "Dans le ciel, un Janggan [un cerf-volant balinais traditionnel NDLR], avec une tête sculptée en bambou et avec un arc sonore qui produit un son, qui vous envoûte, c'est très très beau et poétique", s'émerveille-t-il.

Ce dragon mesure plus de 80 mètres de longueur. Ses propriétaires l'installent avec minutie avant son envol.

Pour cette 22e édition, l'office de tourisme Dieppe Maritime, désormais organisateur de l'événement, espère attirer 450 000 visiteurs.