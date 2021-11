Dieppe. Cerf-volant : 34 pays et plus de 700 cerfs-volistes attendus à Dieppe

Ils seront près de 250 professionnels du monde entier à se rassembler à Dieppe (Seine-Maritime) du samedi 08 au dimanche 16 septembre 2018, désormais reconnue comme capitale internationale du cerf-volant. "C'est un peu comme une réunion de famille désormais", sourit Sandrine Frébourg, la coordinatrice générale du festival. 520 inscrits, des participants amateurs viennent s'y ajouter et ils accourent du monde entier pour l'occasion : Brésil, Congo, Australie, Chine, Inde ou Ukraine.

Du cerf-volant traditionnel au cerf-volant de combat

Toutes les disciplines du cerf-volant sont représentées sur le festival et son village, qui s'installe sur les pelouses du front de mer : cerfs-volants traditionnels, cerfs-volants artistiques ou encore cerfs-volants de combat, la seule compétition à Dieppe. "On retrouve principalement les pays d'Amérique du Sud et d'Asie. Ils utilisent des cerfs-volants en papier avec des manjha, une ligne coupante. Il faut couper la ligne de l'adversaire", indique l'organisatrice.

Le Cambodge à l'honneur

À chaque édition du festival international du cerf-volant son invité d'honneur. Cette année, le Cambodge a été choisi pour son intense tradition liée à la discipline. Les cerfs-volants khmers, en bambou et papier, sont équipés d'arcs sonores qui produisent un son lorsqu'ils sont en vol. "Au Cambodge, ils l'utilisent au moment des moissons. Le son leur permet d'anticiper la météo ou encore de faire fuir les prédateurs", précise Sandrine Frébourg.

Car c'est ça le festival du cerf-volant. Sortir de la simple image de jeu de plage pour découvrir le lien parfois mystique entre les cultures de certains pays et le cerf-volant. En plus des initiations aux différentes pratiques du cerf-volant, le public est invité à approfondir sa connaissance du pays avec une exposition, un cycle de cinéma en centre-ville et un stand de 150 m2 dédié au pays sur le village du festival.

À ne pas manquer, la cérémonie d'ouverture samedi 8 septembre avec un grand spectacle du ballet de l'Association Arts et Culture Khmers, la grande parade du dimanche 9 septembre dès 10 heures dans le centre-ville ou encore le vol de nuit, samedi 15 septembre à 22 heures. Le programme complet ici.