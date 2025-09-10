En ce moment BITTER SWEET SYMPHONY THE VERVE
Insolite. Amateurs de douceurs, participez à la Tiramisu World Cup !

Culture. Du 10 au 12 octobre 2025, la ville de Trévise en Italie, ville natale du tiramisu, accueillera la Tiramisu World Cup. Plus de 240 pâtissiers y concourront pour élire le meilleur tiramisu du monde… et vous pouvez y participer !

Publié le 10/09/2025 à 14h19 - Par Aline

Amateurs de douceurs, préparez vos cuillères : l'Italie lance une mission aussi originale que gourmande. Du 10 au 12 octobre 2025, la ville de Trévise en Italie, considérée comme le lieu de naissance du tiramisu, accueillera la Tiramisu World Cup. Cet événement réunira 240 pâtissiers internationaux venus défendre leur recette pour décrocher le titre du meilleur tiramisu du monde.

Devenez juge officiel, sans diplôme de chef

Les organisateurs recrutent 100 goûteurs bénévoles pour intégrer le jury. Pas besoin d'être pâtissier, critique gastronomique ou expert reconnu : l'unique prérequis, c'est d'aimer le tiramisu et d'avoir l'envie de goûter !

Comment s'inscrire ?

Le 13 septembre 2025, un quiz en ligne sera disponible sur le site officiel de la Tiramisu World Cup. Il comportera 15 questions autour de la recette traditionnelle, des ingrédients essentiels et des règles de la compétition. Les participants les plus rapides et les plus justes décrocheront une place au Registro dei Giudici Buongustai, le registre officiel des juges gourmets.

Deux versions du tiramisu à juger

Les heureux sélectionnés auront la mission savoureuse de départager deux catégories de desserts :

  • Le tiramisu classique : réalisé exclusivement avec mascarpone, œufs, sucre, café, cacao et biscuits.
  • Le tiramisu créatif : qui autorise jusqu'à trois ingrédients supplémentaires (comme la pistache, le spéculoos ou les fruits rouges).

Une expérience culinaire unique

Cet événement, à mi-chemin entre compétition et célébration de la gastronomie italienne, promet des dégustations mémorables. Si vous rêvez de goûter le tiramisu le plus célèbre du monde, tentez votre chance !

