Lifestyle. Le grand retour inattendu d'un dessert culte pour Noël 2025

Dans le tourbillon des tendances de fin d'année, il y a toujours un objet, une décoration ou une gourmandise qui se détache et qui devient le symbole du moment. Pour Noël 2025, surprise ! Ce n'est pas un gadget high-tech ni une création de pâtissier star, mais un dessert glacé que l'on croyait figé dans les souvenirs familiaux. La Viennetta, icône sucrée des années 80-90, revient en force et s'impose comme le revival de la saison.

Sur TikTok, la renaissance est spectaculaire : vidéos ASMR de dégustation, challenges autour de la découpe parfaite… Le dessert devient un objet pop, presque kitsch, parfaitement aligné avec l'esthétique nostalgie qui domine actuellement les réseaux. Après les décorations vintage, les bougies gourmandes ou les cadeaux old-school, la Viennetta coche toutes les cases du phénomène viral.

Un dessert qui réveille les souvenirs

Cette vague rétro n'est pas qu'esthétique. Elle raconte un besoin de simplicité, de repères familiers, de rituels réconfortants. La Viennetta, avec ses couches de vanille et de chocolat craquant, évoque immédiatement les réveillons d'antan. En 2025, avoir une Viennetta sur la table, c'est un peu comme afficher une boule disco ou une guirlande trop kitsch : "Je sais que c'est rétro, et je l'adore." Le dessert devient un clin d'œil générationnel, une façon de célébrer le passé tout en s'amusant du présent.