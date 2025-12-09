En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Lifestyle. Le grand retour inattendu d'un dessert culte pour Noël 2025

Société. Oubliez les bûches sophistiquées : le dessert le plus en vogue de Noël 2025 est un classique que l'on croyait définitivement oublié au fond du congélateur. Propulsée par TikTok, la "Viennetta" s'impose comme l'incontournable revival gourmand de la saison.

Publié le 09/12/2025 à 15h38 - Par Aline
Lifestyle. Le grand retour inattendu d'un dessert culte pour Noël 2025
Envie d'un Noël 2025 ultra-tendance ? Voici l'incontournable à afficher absolument sur votre table de réveillon ! - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans le tourbillon des tendances de fin d'année, il y a toujours un objet, une décoration ou une gourmandise qui se détache et qui devient le symbole du moment. Pour Noël 2025, surprise ! Ce n'est pas un gadget high-tech ni une création de pâtissier star, mais un dessert glacé que l'on croyait figé dans les souvenirs familiaux. La Viennetta, icône sucrée des années 80-90, revient en force et s'impose comme le revival de la saison.

Sur TikTok, la renaissance est spectaculaire : vidéos ASMR de dégustation, challenges autour de la découpe parfaite… Le dessert devient un objet pop, presque kitsch, parfaitement aligné avec l'esthétique nostalgie qui domine actuellement les réseaux. Après les décorations vintage, les bougies gourmandes ou les cadeaux old-school, la Viennetta coche toutes les cases du phénomène viral.

Un dessert qui réveille les souvenirs

Cette vague rétro n'est pas qu'esthétique. Elle raconte un besoin de simplicité, de repères familiers, de rituels réconfortants. La Viennetta, avec ses couches de vanille et de chocolat craquant, évoque immédiatement les réveillons d'antan. En 2025, avoir une Viennetta sur la table, c'est un peu comme afficher une boule disco ou une guirlande trop kitsch : "Je sais que c'est rétro, et je l'adore." Le dessert devient un clin d'œil générationnel, une façon de célébrer le passé tout en s'amusant du présent.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Lifestyle. Le grand retour inattendu d'un dessert culte pour Noël 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple