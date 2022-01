Pour 6 personnes



Préparation : 10 mn

repos au réfrigérateur : 2 ou 3 h



1 ananas

1 orange

2 bananes

1/2 pamplemousse

2 mandarines

1 citron

125 g de sucre

1/2 litre de glace à la vanille



Couper l’ananas en deux dans le sens de la longueur, l’évider délicatement, tenir les demi-écorces au frais.

Couper la chair de l’ananas en cubes. Peler l’orange, les bananes, le pamplemousse et les mandarines.

Couper les bananes en rondelles et séparer les tranches des autres fruits. Mélanger le tout, saupoudrer de sucre et arroser de jus de citron.

Laisser macérer 2 ou 3 heures en réfrigérateur.



Garnir le fond des demi-ananas de glace à la vanille, remplir avec les fruits et le reste de glace.